Два автогола и сейвы Проведеля: как «Интер» обыграл «Венецию» в гостях?

Противостояние «Венеция» — «Интер» в рамках 9-го тура итальянской Серии А прошло по неожиданному сценарию. Несмотря на то, что «нерадзурри», игравшие в гостях, победили со счетом 2:0, этот успех был достигнут не благодаря атакующей игре команды, а за счет двух автоголов в ворота хозяев.

После матча главный тренер миланцев Кристиан Киву обратился к прессе и не стал скрывать низкое качество игры своей команды. Специалист открыто признал, что три очка были добыты благодаря удаче и опыту.

Кристиан Киву: «Первый тайм напомнил поражение от „Катании“ в 2010 году»

Согласно сообщению на официальном сайте «Интера», главный тренер прокомментировал вялость и нехватку энергии в матче следующим образом:

Нехватка энергии и скорости: «Нам не хватало энергии, мы двигались очень медленно и были не готовы играть против глубокой обороны соперника. Мы не смогли проявить достаточную агрессивность в линии атаки, но когда выходишь на поле каждые три дня, такие ситуации случаются», — сказал Киву;

Историческая память 2010 года: «Первый тайм напомнил мне поражение в Катании со счетом 1:3 в 2010 году. Сегодня мы победили, потому что нам немного повезло. Мы продолжали верить в успех и выкладывались по полной, но нужно признать, что удача была полностью на нашей стороне»;

Решительное сопротивление соперника: «Нужно отдать должное сопернику — они идеально перекрывали свободные зоны, поэтому нам было очень трудно продвигаться вперед в нужные моменты. Сегодня нас спас Проведель, а наш опыт, сила и решимость помогли довести дело до конца».

Тяжелый календарь и 3 очка с минимальными затратами сил

По словам специалиста, у футболистов иногда возникают психологические ловушки, когда кажется, что можно победить, затратив минимум усилий:

Влияние плотного графика: Череда матчей в Лиге чемпионов и Серии А оказывает давление на физическое состояние «Интера»;

Факторы, повлиявшие на результат: Хотя миланцы не смогли показать свой самый яркий футбол, стабильность в обороне и хладнокровие в решающих моментах принесли команде важные 3 очка в турнирной таблице.

Этот матч послужит для подопечных Кристиана Киву важным уроком перед следующими серьезными испытаниями, чтобы проанализировать недостатки в обороне и атаке.