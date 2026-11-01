«Комо» производит фурор в Серии А: победив «Венецию», команда вошла в четверку сильнейших

·1·Спорт
«Комо» производит фурор в Серии А: победив «Венецию», команда вошла в четверку сильнейших

В рамках 10-го тура итальянской Серии А «Комо», становящийся открытием сезона, принял на своем поле аутсайдера лиги — «Венецию». В напряженном и эмоциональном матче хозяева оформили важную победу с минимальным счетом 1:0.

Этот успех поднимает команду к вершинам турнирной таблицы и вызывает большой интерес в итальянском футболе.

Решающий пенальти и единственный гол в первом тайме

Встреча началась при полном преимуществе хозяев, однако взломать оборону «Венеции» было непросто:

  • Пенальти на 43-й минуте: Под занавес первого тайма гости нарушили правила в своей штрафной площади. Назначенный судьей 11-метровый удар хладнокровно реализовал Лукас да Кунья, открыв счет — 1:0;

  • Бескомпромиссная борьба и желтые карточки: Во втором тайме игра обеих команд стала значительно жестче. Главный арбитр был вынужден показать футболистам в общей сложности 5 желтых карточек, но счет больше не изменился.

«Комо» в зоне Лиги чемпионов, а «Венеция» на дне

Этот успех в 10-м туре кардинально повлиял на положение обоих клубов в турнирной таблице:

  • «Комо»: Доведя количество своих очков до 23 после победы, команда поднялась в четверку сильнейших Серии А — на 4-е место, доказав, что является серьезным претендентом на борьбу за еврокубки;

  • «Венеция»: Безвыигрышная серия гостей продолжается. Набрав всего 3 очка после проведенных игр, венецианцы остаются на самом последнем, 20-м месте таблицы.

Протокол матча:

  • Серия А. 10-й тур

  • «Комо» — «Венеция» 1:0

  • Гол: Лукас да Кунья 43 (пен.).

  • Предупреждения: Зомер 39, 62, Жезус 41, Эно 62, Хельгасон 78.

Составы:

  • «Комо»: Бутес, Рамон, Коуто (Смольчич, 82), Кемпф, Кайки, Да Кунья (Какере, 73), Риччи (Перроне, 74), Пас (Либерали, 73), Батурина (Валле, 84), Милья, Дувикас.

  • «Венеция»: Станкович, Жезус, Морено, Халхал, Эно (Саградо, 62), Бузио (Перес, 55), Зомер (Башич, 62), Хельгасон (Рахмани, 78), Маккокки, Адамс, Лаубербах (Йебоа, 55).

Итальянская Серия АКомоВенецияЛукас да Кунья
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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