«Комо» производит фурор в Серии А: победив «Венецию», команда вошла в четверку сильнейших
В рамках 10-го тура итальянской Серии А «Комо», становящийся открытием сезона, принял на своем поле аутсайдера лиги — «Венецию». В напряженном и эмоциональном матче хозяева оформили важную победу с минимальным счетом 1:0.
Этот успех поднимает команду к вершинам турнирной таблицы и вызывает большой интерес в итальянском футболе.
Решающий пенальти и единственный гол в первом тайме
Встреча началась при полном преимуществе хозяев, однако взломать оборону «Венеции» было непросто:
Пенальти на 43-й минуте: Под занавес первого тайма гости нарушили правила в своей штрафной площади. Назначенный судьей 11-метровый удар хладнокровно реализовал Лукас да Кунья, открыв счет — 1:0;
Бескомпромиссная борьба и желтые карточки: Во втором тайме игра обеих команд стала значительно жестче. Главный арбитр был вынужден показать футболистам в общей сложности 5 желтых карточек, но счет больше не изменился.
«Комо» в зоне Лиги чемпионов, а «Венеция» на дне
Этот успех в 10-м туре кардинально повлиял на положение обоих клубов в турнирной таблице:
«Комо»: Доведя количество своих очков до 23 после победы, команда поднялась в четверку сильнейших Серии А — на 4-е место, доказав, что является серьезным претендентом на борьбу за еврокубки;
«Венеция»: Безвыигрышная серия гостей продолжается. Набрав всего 3 очка после проведенных игр, венецианцы остаются на самом последнем, 20-м месте таблицы.
Протокол матча:
Серия А. 10-й тур
«Комо» — «Венеция» 1:0
Гол: Лукас да Кунья 43 (пен.).
Предупреждения: Зомер 39, 62, Жезус 41, Эно 62, Хельгасон 78.
Составы:
«Комо»: Бутес, Рамон, Коуто (Смольчич, 82), Кемпф, Кайки, Да Кунья (Какере, 73), Риччи (Перроне, 74), Пас (Либерали, 73), Батурина (Валле, 84), Милья, Дувикас.
«Венеция»: Станкович, Жезус, Морено, Халхал, Эно (Саградо, 62), Бузио (Перес, 55), Зомер (Башич, 62), Хельгасон (Рахмани, 78), Маккокки, Адамс, Лаубербах (Йебоа, 55).
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