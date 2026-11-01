Комо — Венеция: составы и текстовая трансляция

Серия A: Комо — Венеция. Начало матча: 1 ноября, 16:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Комо»: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 16. Кайки, 2. Кемпф М. О., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 4. Рамон Ж., 21. Риччи С.

Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.

Стартовый состав «Венеция»: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 6. Бузио Д., 18. Эно А., 25. Алаль Р., 21. Хельгасон Т. Й., 15. Жуан Жезус, 29. Лаубербах Л., 70. Маццокки П., 2. Морено М., 19. Зом С.

Главный тренер «Венеция»: Никола Д.