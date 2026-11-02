«Наполи» повержен в Турине: «Ювентус» одержал уверенную победу и поднялся на 7-е место

В центральном матче 10-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле принял «Наполи» и отпраздновал важную и уверенную победу со счетом 2:0.

Этот поединок, запомнившийся бескомпромиссной борьбой, острыми противостояниями и удалением, завершился неудачно для подопечных Массимилиано Аллегри. Хозяева поля записали в свой актив ценные 3 очка благодаря двум голам, забитым во втором тайме.

Драма на «Альянц Стэдиум»: поздние голы и красная карточка

Встреча с первых минут проходила в атмосфере жестких фолов и высокого напряжения:

Напряжение в первом тайме: Обе команды уделили большое внимание обороне. Уже в первые 45 минут судья был вынужден показать желтые карточки таким игрокам, как Луис, Лукуми и Мариануччи;

Гол Алайбеговича (70-я минута): На 70-й минуте молодая звезда туринцев Алайбегович прорвал оборону соперника и вывел «Ювентус» вперед — 1:0;

«Наполи» остался в меньшинстве (75-я минута): После пропущенного гола защитник гостей Мариануччи, не сдержав эмоций, нарушил правила во второй раз и был удален с поля (красная карточка);

Точка от Бога (87-я минута): Жереми Бога, вышедший на поле на 72-й минуте вместо автора гола Алайбеговича, на 87-й минуте успешно завершил контратаку и поставил финальную точку в матче — 2:0.

Положение в турнирной таблице

Эта победа имела важное значение для туринской команды:

«Ювентус»: Доведя количество очков до 17, «старая синьора» поднялась на 7-ю строчку турнирной таблицы;

«Наполи»: Неаполитанский клуб под руководством Аллегри, остановившись на 14 очках, опустился на 8-е место.

Протокол матча:

Серия А. 10-й тур

«Ювентус» — «Наполи» 2:0

Дата и место проведения: 1 ноября, «Альянц Стэдиум»

Голы: Алайбегович 70, Бога 87.

Предупреждения: Луис 16, Лукуми 20, Мариануччи 38, Алайбегович 71, Марин 90+1.

Удаление: Мариануччи 75 («Наполи»).

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