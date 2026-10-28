Венеция — Интер: составы и текстовая трансляция

Серия A: Венеция — Интер. Начало матча: 28 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Венеция»: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 18. Эно А., 25. Алаль Р., 21. Хельгасон Т. Й., 15. Жуан Жезус, 29. Лаубербах Л., 70. Маццокки П., 2. Морено М., 71. Перес К., 19. Зом С.

Запасные «Венеция»: 26. Башич Т., 17. Белла-Кочап А., 6. Бузио Д., 30. Дагассо М., 32. Данкан А., 8. Фанне Л., 77. Фернандес Т., 5. Хапс Р., 56. Лисман К., 96. Монтипо Л., 7. Ррахмани А., 20. Саградо Р., 3. Шинтьенн Ж., 10. Йебоа Дж.

Главный тренер «Венеция»: Никола Д.

Стартовый состав «Интер»: 49. Проведель И., 95. Бастони А., 31. Биссек Я., 14. Бонни А., 30. Карлос Аугусто, 32. Димарко Ф., 17. Диуф А., 5. Станкович А., 8. Сучич П., 9. Тюрам М., 7. Зелиньски П.

Запасные «Интер»: 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 46. Бовио Л., 20. Чалханоглу Х., 12. Ди Дженнаро Р., 94. Эспозито Ф., 51. Якирович Л., 53. Лавелли М., 1. Мартинес Х., 22. Мхитарян Г., 48. Москони М., 99. Спенс Д.

Главный тренер «Интер»: Киву К.