Венеция — Интер: составы и текстовая трансляция

90
К основному времени матча добавлено минимум 4 минуты.
89
Пётр Зелински (Интер) сегодня активен по всему полю. Он очень энергичен, постоянно просит мяч, а его умение контролировать игру и обращаться с мячом просто великолепно. Каждый тренер хотел бы иметь такого плеймейкера в своей команде.
86🔁
Мы наблюдаем за процессом замены. Джед Спенс (Интер) выходит на поле вместо Маркуса Тюрама.
84
Интер показывает отличную игру с великолепными пасами для создания новых голевых моментов.
82
Гол! Акор Адамс (Венеция) забил в свои ворота, став автором досадного автогола!
82
Судья указал на угловой флажок. Назначен угловой в пользу Интера.
79
Какое невезение! Матиас Морено («Венеция») оказался на пути мяча и случайно срезал его в свои ворота. Счет 0:1.
77
Федерико Димарко (Интер) решил пробить с лёта. К сожалению, удар не получился, и мяч прошел далеко мимо левой штанги. Мяч покинул поле, от ворот Венеции.
76🔁
Проблемы для Давиде Николы, так как Паскуале Маццокки больше не может продолжать игру. Травма серьезная, и Риджесиано Хапс («Венеция») выходит на поле вместо него.
74
Маркус Тюрам (Интер) выпрыгнул на прострел и нанес отличный удар головой, но мяч прошел рядом с правой штангой! Какой шанс! Мяч ушел за пределы поля, Венеция выполнит удар от ворот.
73
Какой шанс! Маркус Тюрам (Интер) получил отличный пас в штрафной, но не попал в створ, мяч прошел рядом с правой штангой. Мяч покинул поле, будет удар от ворот Венеции.
71
Боковой судья поднял флаг, и главный арбитр дал свисток. Акор Адамс (Венеция) забил гол, но он был отменен из-за офсайда.
69🔁
Давиде Никола решил провести замену. Джон Йебоа (Венеция) вышел на поле вместо Лиона Лаубербаха.
69🔁
Замена. Торир Йоханн Хелгасон покинул поле, его заменил Тома Башич (Венеция).
67
Какой огромный шанс! Джанлука Бузио (Венеция) принял отличную передачу в штрафной, но пробил выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Интера введет его в игру.
65🔁
Кристиан Киву решил заменить Анж-Йоана Бонни, вместо него на поле вышел Франческо Пио Эспозито (Интер).
65
После розыгрыша стандарта «Интером» один из защитников легко завладел мячом.
61🔁
Игра для Кике Переса окончена, его заменяет Джанлука Бузио (Венеция).
59
Антуан Эно (Венеция) подобрал отскочивший мяч за пределами штрафной, но его удар был заблокирован защитником.
56🟨
Лука Пайретто показал желтую карточку Николо Барелле (Интер) за грубую игру.
55
Интер не смог извлечь выгоду из углового, защитники выбили мяч на другую половину поля.
54
Анж-Йоан Бонни (Интер) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит.
51
Маркус Тюрам (Интер) ворвался в штрафную соперника и нанес мощный низовой удар в дальний угол, но вратарь совершил отличный сейв.
50
Угловой удар для Интера не принес результата благодаря хорошему выносу защитника.
50
Благодаря отличному перехвату защитника угловой удар Интера не принес результата. Интер снова подает угловой.
49
Федерико Димарко («Интер») сделал передачу вперед, но один из защитников заблокировал мяч.
46🔁
Матч для Янна Биссека (Интер) окончен. Во втором тайме его заменил Мануэль Аканжи.
46🔁
Кристиан Киву сделал замену в перерыве. Николо Барелла вышел на поле, заменив Петара Сучича («Интер»).
46🔁
Замена в перерыве. Александар Станкович (Интер) покидает поле, вместо него выходит Хакан Чалханоглу.
46⏱
Перерыв окончен, второй тайм вот-вот начнется.
45+2⏱
Лука Пайретто дает свисток, первый тайм завершен.
45
К основному времени добавлена 1 минута.
45+1
Угловой подан, но защитник Венеции выбил мяч, и они не смогли воспользоваться этим шансом.
45
Кике Перес (Венеция) получил отличный пас за пределами штрафной и пробил из выгодной позиции, но защитник заблокировал удар. Мяч ушел за пределы поля, Венеция исполнит угловой.
44
Акор Адамс (Венеция) пытается прорваться вперед, но защитник соперника выбивает мяч.
41
Кике Перес (Венеция) пробил выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Интера введет его в игру.
39
Александр Станкович (Интер) выполнил отличную передачу в штрафную, но защита соперника перехватила мяч и выбила его.
37
Лион Лаубербах (Венеция) пробил из пределов вратарской в верхний угол, но вратарь совершил великолепный сейв, переведя мяч в перекладину.
35
Филип Станкович прервал передачу Анж-Йоана Бонни (Интер), атака захлебнулась.
35
Анж-Йоан Бонни (Интер) изо всех сил пытался дотянуться до мяча в штрафной, но не успел. Мяч ушел за пределы поля, удар от ворот Венеции.
31VAR
Праздник для Венеции был недолгим: после проверки ВАР судья отменил гол из-за офсайда!
30VAR
Стоп! Главный арбитр Лука Пайретто объявил, что пересмотрит гол «Венеции» с помощью ВАР. Возможно, проверяют офсайд в начале атаки.
29⚽1-0
Гол 1:0! Леон Лаубербах (Венеция) забивает с близкого расстояния, удачно сыграв на добивании.
29
Кике Перес (Венеция) подошел к мячу для исполнения штрафного удара и решил пробить сам. Он направил мяч в нижний правый угол, но Иван Проведель в прыжке отразил удар.
28🟨
Лука Пайретто наказал Алессандро Бастони (Интер) желтой карточкой за грубость. Венеция получила право на штрафной удар. Это очень удобная позиция для прямого удара по воротам.
27
Акор Адамс (Венеция) упустил отличный шанс. У него было много пространства, он мощно пробил из-за пределов штрафной в нижний левый угол, но вратарь совершил великолепный сейв!
25
Интер получил шанс забить после углового, но защитник выбил мяч.
24
Пётр Зелински (Интер) упустил отличный шанс забить. Точная подача в штрафную нашла Зелински, он пробил головой, но мяч пролетел значительно выше перекладины. Интер подаст угловой.
23
Петар Сучич (Интер) выполнил подачу в штрафную, Анж-Йоан Бонни отлично принял мяч, но защитник успел заблокировать удар.
22
Антуан Эно (Венеция) попытался выполнить подачу в штрафную, но его попытка была заблокирована.
19
Пётр Зелински (Интер) выполнил мощный прострел в штрафную, но мяч ни до кого не дошел.
18
Энди Диуф (Интер) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
16
Петар Сучич (Интер) упал в штрафной площади, но судья сразу отклонил протесты игроков.
15
Игроки Интера контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне.
13
Дальний штрафной удар Венеции был заблокирован одним из защитников.
12
Федерико Димарко (Интер) выполнил навес со штрафного, но мяч ушел за пределы поля. От ворот для Венеции.
11
Кике Перес (Венеция) должен был знать, что такое поведение противоречит правилам. Он сыграл слишком неосторожно, и у Луки Пайретто не было иного выбора, кроме как дать свисток. Интер исполнит штрафной удар.
9
Лука Пайретто все видел и зафиксировал нарушение со стороны Александра Станковича (Интер).
7
Акор Адамс (Венеция) упустил отличный шанс! Он освободился от опеки, но его удар головой из пределов штрафной прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Интера.
5
Кике Перес (Венеция) совершил сольный проход, но соперник заблокировал его, не дав создать опасный момент.
3
Проникающий пас в штрафную, Анж-Йоан Бонни (Интер) был близок к приему, но Филип Станкович вовремя вышел из ворот и забрал мяч.
2
Паскуале Маццокки (Венеция) пробил по воротам, но мяч прошел мимо левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Интера.
1⏱
Матч только что начался.
22:31
Игроки на поле, и Венеция начинает матч.
22:30
Сегодняшний матч будет судить Лука Пайретто.
22:30
Мы теперь знаем стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
22:30
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам всё происходящее на поле. Приятного просмотра.
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