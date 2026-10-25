Дженоа — Венеция: составы и текстовая трансляция

·32·Спорт
Дженоа — Венеция: составы и текстовая трансляция

Серия A: ДженоаВенеция. Начало матча: 25 октября, 19:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Дженоа»: 1. Бейло Я., 77. Эллертссон М. Э., 92. Эль-Шаарави С., 10. Жуниор Мессиас, 2. Митай М., 18. Осмаич М., 5. Эстигор Л., 34. Отоа С., 25. Траоре Х. Ж., 22. Васкес Х. (капитан), 71. Виафе С.

Главный тренер «Дженоа»: Де Росси Д.

Стартовый состав «Венеция»: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 26. Башич Т., 18. Эно А., 25. Алаль Р., 5. Хапс Р., 15. Жуан Жезус, 2. Морено М., 71. Перес К., 19. Зом С., 10. Йебоа Дж.

Главный тренер «Венеция»: Никола Д.

Прямая трансляция1-0 LIVE
81🔁
Главный тренер сделал замену: Аморим (Дженоа) выходит на поле вместо Самуэля Виафе.
81🔁
Даниеле Де Росси решил освежить игру, Давид Пучка (Дженоа) заменил Марио Митая.
79🔁
Арбитр сигнализирует о замене: Антуан Эно покидает поле, вместо него в составе «Венеции» появляется Альбион Ррахмани.
74
Венеция подала угловой в штрафную, но передача получилась слишком сильной, и мяч ушел за пределы поля.
73
Венеция подала угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить гол.
72
Венеция подала угловой в штрафную, но навес получился слишком сильным, и мяч ушел за пределы поля.
71
Подача с углового у Венеции получилась слишком сильной, и мяч улетел за пределы поля.
71
Подача с углового последовала, но «Венеция» не воспользовалась этим, защитник вынес мяч.
71🔁
Давиде Никола готовит замену. Вместо Томы Башича на поле выходит Маттео Дагассо («Венеция»).
71🔁
Происходит замена. Риджесиано Хапс покидает поле, а Давиде Никола дает последние тактические указания Давиде Паскуале Маццокки (Венеция).
70🔁
Замена. Вместо Себастьяна Отоа на поле вышел Алессандро Маркандалли («Дженоа»).
67
Вратарь парирует удар Лоренцо Коломбо (Дженоа), совершая великолепный сейв, ведь мяч летел точно в верхний левый угол.
66
Венеция показала отличную командную игру, разыграв мяч короткими передачами, но неточный пас привел к потере.
63🔁
Даниэле Де Росси решил сделать замену. Вместо Стефана Эль-Шаарави на поле выходит Лоренцо Коломбо (Дженоа).
62🔁
Замена. Жуниор Мессиас покидает поле, вместо него выходит Мортен Френдруп («Дженоа»).
61
Хуан Жезус (Венеция) сделал передачу в центр, но не смог найти никого из партнеров по команде в штрафной. Передача получилась очень неточной.
57
Тома Башич (Венеция) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован одним из защитников и не создал проблем для вратаря.
57
В ворота Венеции назначен штрафной удар со средней дистанции.
55🟨
Это желтая карточка! Себастьян Отоа («Дженоа») недоволен решением, но, по нашему мнению, это был явный фол.
54
Венеция сбивает темп игры передачами в одно-два касания. Сопернику сейчас очень тяжело, беготня без мяча требует колоссальных физических затрат.
50
Длинные передачи, короткие передачи и в касание. Венеция демонстрирует командную игру, контролирует мяч и точно пасует друг другу. Соперникам сейчас очень сложно отобрать мяч.
49
Венеция имела шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.
48
Длинные передачи, короткие передачи и в касание. Венеция демонстрирует командную игру, контролирует мяч и точно перепасовывает от игрока к игроку. Соперникам пока очень сложно отобрать мяч.
46
Перерыв окончен, и второй тайм вот-вот начнется.
45+1
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+1
Четвертый судья показал, что добавлена 1 минута.
45
Отличный блок от защитника свел на нет пользу от углового у ворот Венеции.
45+1
Ни один из игроков Венеции не смог добраться до мяча после углового, так как подача оказалась слишком сильной, и мяч ушел за пределы поля.
43
Лео Эстигор (Дженоа) выполнил подачу в штрафную, но защитники отвели угрозу, выбив мяч. Тьютор принял верное решение, и Дженоа заработал угловой.
40
Микаэль Эгилл Эллертссон почти вышел на ударную позицию, но мяч, поданный Марио Митаем (Дженоа) из штрафной, заблокировал один из защитников.
37
Дженоа контролирует мяч и ждет появления свободных зон в обороне. Однако игрок соперника вмешался в ситуацию и вынес мяч.
34
Венеция, кажется, находит свою игру и завладела мячом. Прекрасные действия нападающих создают защитникам возможности для начала атак.
29
Дженоа не смогла извлечь выгоду из углового, так как защита соперника сыграла внимательно и отвела угрозу.
28
«Дженоа» демонстрирует великолепную командную игру: короткими пасами и в касание они стараются взломать оборону соперника и завершить быструю контратаку ударом.
251-0
Микаэль Эгилл Эллертссон (Дженоа) мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, и мяч залетел прямо в верхний правый угол!
24
Джон Йебоа (Венеция) получил точный пас в штрафной, обработал мяч и направил его прямо на Джастина Бейло, который без труда завладел мячом.
21
Хоан Васкес («Дженоа») недоволен собой: оказавшись на ударной позиции, он отдал неточную передачу.
19
Редуан Халхал (Венеция) отдал длинную передачу, но Джастин Бейло спокойно забрал мяч.
17
«Женоа» в данный момент контролирует ход матча, владея мячом. Они выполняют точные передачи от игрока к игроку, что затрудняет для соперника отбор мяча.
14
Жуниор Мессиас (Дженоа) упустил великолепный шанс! Он пробил из-за пределов штрафной, и мяч пролетел совсем рядом с правой штангой! Мяч покинул пределы поля, и назначен удар от ворот Венеции.
11
Великолепное движение от «Венеции». Игроки контролируют мяч, в основном отдавая передачи в касание. Сейчас они диктуют темп игры.
6
Игрок «Венеции» грубо сыграл. Симоне Соцца фиксирует фол и держит игру под контролем.
4
Дженоа демонстрирует великолепную командную игру. Они очень красиво пасуют. Превосходное командное взаимодействие.
1
Матч только что начался.
19:02
Игроки на поле, и «Венеция» разводит мяч.
19:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Симоне Соцца.
19:00
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
19:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам все события на поле как можно точнее. Приятного просмотра.
ДженоаВенецияСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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