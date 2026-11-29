Сассуоло — Наполи: текстовая трансляция матча (Серия A)
Серия A: Сассуоло — Наполи. Начало матча: 29 ноября, 19:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Сассуоло»: 49. Мурич А., 10. Берарди Д., 9. Боуи К., 15. Чалета-Цар Д., 3. Дойг Дж., 21. Идзес Дж., 45. Лорьянте А., 18. Матич Н., 55. Сулемана И., 42. Торстведт К., 6. Валюкевич С.
Запасные «Сассуоло»: 50. Бакола Д., 5. Канде Ф., 46. Чинквеграно С., 25. Домингес Б., 94. Эспозито С., 8. Гион А., 35. Липани Л., 33. Обрадор Р., 26. Оденталь К., 70. Пьераньоло Э., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Дж., 80. Турати С., 20. Ван дер Бремпт И., 7. Вольпато К.
Главный тренер «Сассуоло»: Д'Аверса Р.
Стартовый состав «Наполи»: 32. Милинкович-Савич В., 99. Ангисса Ф., 31. Бейкема С., 6. Гилмор Б., 19. Хёйлунн Р., 70. Ланг Н., 8. Мактоминей С., 17. Оливера М., 21. Политано М., 13. Ррахмани А., 37. Спинаццола Л.
Запасные «Наполи»: 14. Контини Н., 7. Давид Нерес, 2. Фавасули К., 23. Джоване, 20. Лукка Л., 35. Мариануччи Л., 16. Марин Р., 12. Пульезе К.
Главный тренер «Наполи»: Аллегри М.
- 45+1На этом первый тайм завершен, судья дает свисток, и команды отправляются в раздевалки.
- 43Подача со штрафного от «Сассуоло», защитник перехватывает мяч.
- 40Скотт Мактоминей (Наполи) пытался дотянуться до диагональной передачи, но мяч оказался слишком сильным и ушел за пределы поля. От ворот для Сассуоло.
- 38Отличный вынос защитника, и угловой для «Наполи» не приносит результата.
- 37Ноа Ланг (Наполи) упустил верный шанс! Фанаты уже праздновали гол после его мощного удара с линии штрафной, но Ариянет Мурич совершил важнейший сейв! Мяч ушел за лицевую, будет угловой для Наполи.
- 36Стенка выстояла и легко заблокировала мощный удар Скотта Мактоминея (Наполи) со штрафного с линии штрафной площади.
- 35Марко Гвида показывает желтую карточку Джею Идзесу (Сассуоло) за грубый фол. Наполи готовится исполнить опасный штрафной.
- 32Наполи сбивает темп игры короткими передачами. Сопернику сейчас очень тяжело, бегать без мяча — это серьезное физическое испытание.
- 28Кирон Боуи (Сассуоло) получил мяч на линии штрафной и мощно пробил, но его же партнер по команде оказался не в том месте и случайно заблокировал удар.
- 26Навес «Наполи» со стандарта легко перехвачен защитником.
- 25Игроки «Наполи» перепасовываются в короткий пас, пытаясь создать момент для удара.
- 23Скотт Мактоминей (Наполи) мощно бьет с края штрафной, но мяч улетает высоко над перекладиной. От ворот Сассуоло.
- 20Кирон Боуи (Сассуоло) пытается замкнуть прострел в штрафную, но не дотягивается до мяча.
- 18Ноа Ланг (Наполи) мчится к воротам, но защитник успевает вернуться и вступает в отбор.
- 16Арман Лорьянте (Сассуоло) получил мяч на линии штрафной и пробил в касание, но мяч улетел высоко над перекладиной. От ворот Наполи.
- 15Кристиан Торстведт (Сассуоло) получает отличный пас в штрафной и бьет. Мяч проходит далеко мимо левой штанги. От ворот Наполи.
- 14Маттео Политано (Наполи) навешивает в штрафную, но мяч летит прямо в руки Ариянету Муричу, который его фиксирует.
- 11Кирон Боуи (Сассуоло) получил отличный пас в штрафной и был готов пробить, но защитник успел вовремя вмешаться и отвел угрозу.
- 10Отличный контроль мяча и игра в пас в центре поля от «Наполи».
- 7Наполи разыгрывает угловой.
- 6Защитник в последний момент блокирует передачу Леонардо Спинаццолы (Наполи). Судья указывает на угловой. Наполи получает шанс создать опасность у ворот соперника.
- 4Маттео Политано (Наполи) делает навес в штрафную, но Ариянет Мурич выходит из ворот и забирает мяч.
- 3Расмус Хёйлунд (Наполи) попадает в офсайд, и, судя по всему, лайнсмен принял верное решение, хоть и было очень близко.
- 1Арман Лорьянте (Сассуоло) принимает навес во вратарской, но бьет чуть левее штанги. Мяч уходит за пределы поля, от ворот для Наполи.
- 1Первый тайм начался.
- 19:00Сассуоло начнет игру с центра поля.
- 19:00Марко Гуида сегодня будет главным арбитром матча.
- 19:00Перед началом матча вы можете ознакомиться с составами команд.
- 19:00Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию матча. Мы постараемся максимально точно передать всё происходящее на поле. Приятного просмотра.
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