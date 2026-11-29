Стартовый состав «Сассуоло»: 49. Мурич А., 10. Берарди Д., 9. Боуи К., 15. Чалета-Цар Д., 3. Дойг Дж., 21. Идзес Дж., 45. Лорьянте А., 18. Матич Н., 55. Сулемана И., 42. Торстведт К., 6. Валюкевич С.

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Серия A: Сассуоло — Наполи. Начало матча: 29 ноября, 19:00 (по ташкентскому времени).

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Запасные «Сассуоло»: 50. Бакола Д., 5. Канде Ф., 46. Чинквеграно С., 25. Домингес Б., 94. Эспозито С., 8. Гион А., 35. Липани Л., 33. Обрадор Р., 26. Оденталь К., 70. Пьераньоло Э., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Дж., 80. Турати С., 20. Ван дер Бремпт И., 7. Вольпато К.

Главный тренер «Сассуоло»: Д'Аверса Р.

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Стартовый состав «Наполи»: 32. Милинкович-Савич В., 99. Ангисса Ф., 31. Бейкема С., 6. Гилмор Б., 19. Хёйлунн Р., 70. Ланг Н., 8. Мактоминей С., 17. Оливера М., 21. Политано М., 13. Ррахмани А., 37. Спинаццола Л.

Запасные «Наполи»: 14. Контини Н., 7. Давид Нерес, 2. Фавасули К., 23. Джоване, 20. Лукка Л., 35. Мариануччи Л., 16. Марин Р., 12. Пульезе К.

Главный тренер «Наполи»: Аллегри М.