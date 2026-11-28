Стартовый состав «Эльче»: 1. Дитуро М., 2. Буба Сангаре, 21. Сепеда Л., 23. Чуст В., 47. Морсильо Х., 16. Нето М., 14. Нино Ф., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 11. Валера Х., 12. Вильяр Г.

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Ла Лига: Эльче — Атлетико Мадрид. Начало матча: 28 ноября, 22:30 (по ташкентскому времени).

Читайте также · 1 ноября Эльче — Валенсия: составы и текстовая трансляция

Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я., 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 23. Юльманн М., 7. Ли Кан Ин, 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж.

Реклама

Запасные «Атлетико Мадрид»: 5. Кардозу Ж., 15. Дэвид Дж., 25. Эскивель С., 26. Уэсо Р., 6. Коке, 24. Ле Норман Р., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 3. Варгас О.

Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.