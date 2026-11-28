Эльче — Атлетико Мадрид: текстовая трансляция матча (Ла Лига)
Ла Лига: Эльче — Атлетико Мадрид. Начало матча: 28 ноября, 22:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Эльче»: 1. Дитуро М., 2. Буба Сангаре, 21. Сепеда Л., 23. Чуст В., 47. Морсильо Х., 16. Нето М., 14. Нино Ф., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 11. Валера Х., 12. Вильяр Г.
Главный тренер «Эльче»: Ансельми М.
Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я., 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 23. Юльманн М., 7. Ли Кан Ин, 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж.
Запасные «Атлетико Мадрид»: 5. Кардозу Ж., 15. Дэвид Дж., 25. Эскивель С., 26. Уэсо Р., 6. Коке, 24. Ле Норман Р., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 3. Варгас О.
Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.
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