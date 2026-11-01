Эльче — Валенсия: составы и текстовая трансляция

·34·Спорт
Эльче — Валенсия: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Эльче — Валенсия. Начало матча: 1 ноября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Эльче»: 1. Дитуро М. (капитан), 2. Буба Сангаре, 23. Чуст В., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 47. Морсильо Х., 18. Лемар Т., 12. Вильяр Г., 21. Сепеда Л., 14. Нино Ф., 11. Валера Х.

Запасные «Эльче»: 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 19. Диангана Г., 29. Уари А., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 24. Осорио А., 9. Понсе Э., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.

Главный тренер «Эльче»: Ансельми М.

Стартовый состав «Валенсия»: 1. Димитриевски С., 22. Мартинес А., 18. Пепелу, 5. Таррега К., 14. Гайя Х. (капитан), 24. Маффео П., 33. Майоль А., 2. Родригес Г., 11. Риоха Л., 8. Герра Х., 7. Данжума А.

Запасные «Валенсия»: 37. Бласкес А., 12. Де Хаас Я., 4. Диакаби М., 15. Дьенг А., 9. Дуро У., 20. Фулькье Д., 19. Раба Д., 13. Риверо К., 6. Садик У., 39. Сато Р., 23. Угринич Ф., 21. Васкес Х.

Главный тренер «Валенсия»: Агирре Х.

Прямая трансляция LIVE
16
Арно Данжума (Валенсия) завладел мячом и обыграл соперника, но его проход остановил судья Луис Бестард Сервера, зафиксировав фол в атаке.
7
Арнау Мартинес (Валенсия) попал в офсайд, боковой судья поднял флаг.
5
Луис Риоха (Валенсия) выполнил отличную передачу, но Матиас Дитуро выбил мяч кулаками.
3
Эльче не смог извлечь выгоду из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и устранила угрозу.
1
Валенсия начинает игру.
1
Матч только начался, идет первый тайм.
22:33
Валенсия начинает игру.
22:30
Сегодняшний матч будет судить Луис Бестард Сервера.
22:30
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
22:30
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию матча между «Эльче» и «Валенсией». Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Желаем приятного просмотра.
ЭльчеВаленсияЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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