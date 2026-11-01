Эльче — Валенсия: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Эльче — Валенсия. Начало матча: 1 ноября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Эльче»: 1. Дитуро М. (капитан), 2. Буба Сангаре, 23. Чуст В., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 47. Морсильо Х., 18. Лемар Т., 12. Вильяр Г., 21. Сепеда Л., 14. Нино Ф., 11. Валера Х.

Запасные «Эльче»: 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 19. Диангана Г., 29. Уари А., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 24. Осорио А., 9. Понсе Э., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.

Главный тренер «Эльче»: Ансельми М.

Стартовый состав «Валенсия»: 1. Димитриевски С., 22. Мартинес А., 18. Пепелу, 5. Таррега К., 14. Гайя Х. (капитан), 24. Маффео П., 33. Майоль А., 2. Родригес Г., 11. Риоха Л., 8. Герра Х., 7. Данжума А.

Запасные «Валенсия»: 37. Бласкес А., 12. Де Хаас Я., 4. Диакаби М., 15. Дьенг А., 9. Дуро У., 20. Фулькье Д., 19. Раба Д., 13. Риверо К., 6. Садик У., 39. Сато Р., 23. Угринич Ф., 21. Васкес Х.

Главный тренер «Валенсия»: Агирре Х.