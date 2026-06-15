Рафа Мир приговорен к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование

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Рафа Мир приговорен к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование

В мире европейского футбола завершился очередной ужасающий и скандальный судебный процесс. Известный нападающий испанского клуба «Эльче» Рафа Мир был признан виновным в совершении тяжкого преступления и приговорен к длительному тюремному заключению. Об этом сообщила одна из самых влиятельных и надежных спортивных газет Пиренейского полуострова — «Marca». Согласно официальным данным, опытный форвард был полностью признан виновным по уголовным статьям о сексуальном насилии и причинении серьезного вреда здоровью (телесных повреждений) другого человека.

Миллионный штраф и право на обжалование

Сообщается, что данный строгий приговор еще не вступил в законную силу в полном объеме. Согласно действующему законодательству, Рафа Мир и его адвокаты сохраняют за собой право подать апелляционную жалобу на это решение в вышестоящие судебные органы.

Суд обязал футболиста не только отправиться за решетку на 8,5 лет, но и выплатить в пользу потерпевшей стороны и государства денежный штраф в размере 64 тысячи евро в качестве крупного денежного взыскания.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с судебным делом известного испанского футболиста Рафа Мира и хронологией его карьеры:

Имя обвиняемого футболиста

Текущий клуб и возраст

Наказание, назначенное судом

Финансовые обязательства (Штраф)

Дата первоначального ареста

Известные клубы, в которых играл футболист

Рафа Мир

«Эльче»


(28 лет)

8 лет и 6 месяцев тюрьмы


(Приговор еще не вступил в силу)

64 000 евро

2024 год


(После вечеринки дома)

• «Валенсия», «Севилья»


• «Вулверхэмптон», «Ноттингем»

Детали вечеринки в роскошном доме и следствия

Сложный процесс уголовного расследования по делу испанского нападающего затянулся на несколько лет. Правоохранительные органы официально задержали Рафа Мира в 2024 году. По сообщениям СМИ со ссылкой на следствие, этот ужасающий случай насилия произошел во время частной вечеринки, организованной в роскошном особняке футболиста. Спортсмен и его близкий знакомый были обвинены в применении силы и сексуальном насилии в отношении двух девушек.

К сожалению, подобные гнусные события могут поставить окончательную точку в блестящей карьере футболиста. Напомним, что 28-летний Рафа Мир за свою карьеру выступал за многие именитые команды Европы, такие как «Валенсия», «Севилья», английские «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест», завоевав любовь болельщиков.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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