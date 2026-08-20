Возвращение в Каталонию: «Барселона» подписала 3-летний контракт с Джоау Канселу

·1·Спорт
Возвращение в Каталонию: «Барселона» подписала 3-летний контракт с Джоау Канселу

«Барселона» оформила важную сделку в летнее трансферное окно. Пресс-служба каталонского клуба сообщила о подписании полноценного 3-летнего соглашения с опытным португальским фланговым защитником Джоау Канселу. Как состоялось возвращение 32-летнего защитника, ранее выступавшего за команду на правах аренды?

Расторжение контракта с «Ал-Хилол» и статус свободного агента

Возвращение Канселу в Каталонию стало возможным после расторжения действующего соглашения с клубом «Ал-Хилол» из Саудовской Аравии по взаимному согласию сторон. Став свободным агентом, защитник отклонил другие предложения и принял прямое предложение «Барселона».

Детали трансфера Джоау Канселу

Показатель

Параметры и данные трансфера

Футболист

Джоау Канселу (Португалия, фланговый защитник)

Новый клуб

«Барселона» (Испания)

Срок контракта

3-летнее соглашение (до лета 2029 года)

Предыдущая команда

«Ал-Хилол» (контракт расторгнут)

Опыт в прошлом

Выступал за «Барселона» на правах аренды

Первый официальный матч

23 августа, выездная игра против «Элче»

Старт нового сезона и место в составе

Команда под руководством Ханс-Дитер Флик возлагает большие надежды на опыт Канселу, способного одинаково успешно действовать на обоих флангах, в решении проблем на линии обороны. «Барселона» проведёт свой первый официальный матч нового сезона Ла Лиги 23 августа в гостях против «Элче», и ожидается, что в этой встрече Канселу вновь дебютирует за клуб.

Как вы считаете, сможет ли возвращение Джоау Канселу в основной состав усилить оборону «Барселона» до чемпионского уровня?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этой хорошей новостью со всеми болельщиками «Барса»!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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