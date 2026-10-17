Страсбур — ПСЖ: составы и текстовая трансляция
Лига 1: Страсбур — ПСЖ. Начало матча: 17 октября, 20:15 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Страсбур»: 1. Йоргенсен Ф., 16. Антви Г., 19. Бальде Ф., 31. Кулибали К., 21. Демба П., 14. Эссуго Д., 40. Хардер К., 4. Митчелл Дж., 36. Осо, 10. Рейна Дж., 80. Яссин Г.
Главный тренер «Страсбур»: Оливейра Э.
Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 11. Аклиуш М., 4. Бералдо Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 21. Эрнандес Л., 7. Кварацхелия К., 87. Невеш Ж., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И., 33. Заир-Эмери В.
Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.
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