Восхищение Луиса Энрике: как марокканский латераль выполняет роль нападающего?

После крупной победы над «Гавром» (5:1) в рамках 9-го тура Лиги 1 Франции главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценил историческое выступление героя матча Ашрафа Хакими. Марокканский фланговый защитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в одной игре.

В интервью авторитетному французскому изданию «Л'Éкуипе» испанский специалист подчеркнул, что универсальные способности и стабильность его капитана делают его уникальным игроком в мире.

«Когда мяч у нас, он становится чистым нападающим»: тактический разбор Энрике

Наставник парижан раскрыл необычные задачи и феноменальные аспекты игры марокканского латераля на поле:

Исторический показатель: «Для Ашрафа Хакими это был поистине незабываемый вечер. Вы когда-нибудь видели, чтобы защитник забивал 3 гола и делал 2 ассиста?», — не скрывал своего восхищения тренер;

Нападающий в маске защитника: Энрике отметил, что потенциал Хакими выходит далеко за рамки традиционного флангового защитника: «Хакими — капитан команды, и мы прекрасно знаем его сильные стороны. На самом деле он больше похож на нападающего: всегда действует впереди, умеет открываться в свободных зонах и отдавать решающие передачи. Когда мяч у нас, он становится чистым нападающим. И только когда мяч у соперника, он, как и все, превращается в защитника»;

Лучший в мире: «Он, несомненно, лучший правый защитник в мире. Однако больше, чем его три забитых гола, меня поражает то, что он всегда играет на высочайшем уровне и готов выходить на поле в каждом матче. Это бесценно для нашей команды».

Положение «ПСЖ»: лидерство в Лиге 1 и испытание в Лиге чемпионов

Эта победа стала мощным импульсом для планов парижского гранда на сезон:

На вершине Лиги 1: После этого успеха «ПСЖ» довел количество очков до 20 , укрепив единоличное лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции;

Следующий соперник на евроарене: После уверенной игры в чемпионате Франции подопечные Луиса Энрике переключат свое внимание на Лигу чемпионов УЕФА. В следующем матче турнира парижский клуб сразится с испанским «Вильярреалом».

Принимая непосредственное участие в 5 голах за один матч, действуя на позиции защитника, Ашраф Хакими вывел роль фланговых защитников в современной футбольной тактике на новый уровень.