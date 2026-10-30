Гавр — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

·60·Спорт
Гавр — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Гавр — ПСЖ. Начало матча: 30 октября, 23:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Гавр»: 16. Бодар А., 20. Узиад Д., 15. Секо А., 5. Туба А., 97. Ндиай М., 26. Эбоног С., 6. Мванга Ж., 7. Ричардсон А. (капитан), 30. Накамура С., 9. Маджа Дж., 38. Фофана Р.

Запасные «Гавр»: 33. Донгопанджи Х., 93. Галлон Г., 17. Мидзута К., 78. Мосенго Д. Н., 14. Ндиай Р., 25. Саматта А., 23. Сассо В., 27. Винетт Э. К., 24. Зоури Г.

Главный тренер «Гавр»: Дигар Д.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 21. Эрнандес Л., 12. Динь Л., 33. Заир-Эмери В., 27. Фернандес Д., 24. Маюлу С., 11. Аклиуш М., 9. Торрес Ф., 22. Готс М.

Запасные «ПСЖ»: 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 14. Дуэ Д., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 51. Пачо В., 8. Руис Ф., 17. Витинья.

Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.

Прямая трансляция1-2 LIVE
45+2
Амир Ричардсон («Гавр») забыл золотое правило: «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Он сыграл грубо, и у Франсуа Летексье не было иного выбора, кроме как зафиксировать фол.
45
Добавлено 3 минуты к матчу.
45
Матч: Ле-Авр - ПСЖ. Счет: 1-2. Комментарий: Общее количество ударов составляет 6:7.
42
Ашраф Хакими (ПСЖ) успел к мячу в штрафной, но Арно Бодар выиграл борьбу и разрядил обстановку.
38
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) получил отличный пас в штрафной и имел прекрасную возможность забить. Он пробил, но один из защитников мастерски заблокировал мяч.
36
Отличный проход Сота Накамуры (Гавр) завершился ударом из-за пределов штрафной в левый нижний угол, но Матвей Сафонов полностью контролировал ситуацию и легко забрал мяч.
33
Игрок Гавра сфолил. Франсуа Летексье дал свисток, зафиксировал нарушение и держит игру под контролем.
30
Судья Франсуа Летексье после проверки ВАР засчитал гол и указал на центр. Ашраф Хакими (ПСЖ) очень эмоционально празднует гол.
29VAR
Стоп! Идет проверка ВАР на предмет офсайда перед голом. Судья просматривает эпизод. Игроки ПСЖ недовольны.
281-2
Гол - 1:2! Сенни Маюлу отдал пас Ашрафу Хакими (ПСЖ) в штрафную, и тот отправил мяч в правый угол ворот, куда Арно Бодар не смог дотянуться.
261-1
Гол! Мика Годтс (ПСЖ) нашел свободное пространство в штрафной, принял передачу от Ашрафа Хакими и пробил точно по центру ворот. 1:1.
24
После углового Мика Годтс (ПСЖ) ввел мяч в игру, но момент ничем не завершился.
23
Ферран Торрес (ПСЖ) отлично принял мяч! Он замкнул точную передачу в штрафную и пробил низом по центру ворот. Вратарь среагировал и отразил удар.
22
Игроки ПСЖ контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
181-0
Гол - 1:0! Раян Фофана вывел Джоша Мажа (Гавр) на ударную позицию в штрафной, и тот отправил мяч в ворота Матвея Сафонова.
18
Ферран Торрес (ПСЖ) принял мяч в штрафной и пробил низом по центру ворот, но Арно Бодар прочитал эпизод и забрал мяч.
16
После того как один из защитников удачно выбил мяч, Амир Ричардсон («Гавр») подошел к угловому флажку для подачи.
13
15:85 – текущее соотношение владения мячом.
10
Ферран Торрес (ПСЖ) отдал отличный пас в штрафную, но один из защитников устранил угрозу.
7
Сенни Маюлу (ПСЖ) попытался сделать передачу в штрафную, но его попытка была заблокирована.
6
Мика Годтс (ПСЖ) подал угловой, но защитник сыграл надежно, выпрыгнув выше всех и выбив мяч головой.
5
Франсуа Летексье дал свисток, так как Мухаммед Ндиайе (Гавр) нарушил правила.
2
ПСЖ контролирует мяч, они делают серию передач в ожидании удобного момента для удара.
1
Начинаем, сегодняшний матч только что стартовал.
23:00
Наконец-то футболисты вышли на поле! ПСЖ начнет игру.
23:00
Сегодняшний матч будет судить Франсуа Летексье.
23:00
В деталях этого матча перед началом игры вы можете ознакомиться с составами команд.
23:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию, где мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча.
ГаврПСЖЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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