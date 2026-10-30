Гавр — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Гавр — ПСЖ. Начало матча: 30 октября, 23:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Гавр»: 16. Бодар А., 20. Узиад Д., 15. Секо А., 5. Туба А., 97. Ндиай М., 26. Эбоног С., 6. Мванга Ж., 7. Ричардсон А. (капитан), 30. Накамура С., 9. Маджа Дж., 38. Фофана Р.

Запасные «Гавр»: 33. Донгопанджи Х., 93. Галлон Г., 17. Мидзута К., 78. Мосенго Д. Н., 14. Ндиай Р., 25. Саматта А., 23. Сассо В., 27. Винетт Э. К., 24. Зоури Г.

Главный тренер «Гавр»: Дигар Д.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 21. Эрнандес Л., 12. Динь Л., 33. Заир-Эмери В., 27. Фернандес Д., 24. Маюлу С., 11. Аклиуш М., 9. Торрес Ф., 22. Готс М.

Запасные «ПСЖ»: 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 14. Дуэ Д., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 51. Пачо В., 8. Руис Ф., 17. Витинья.

Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.