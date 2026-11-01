Страсбур — Осер: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Страсбур — Осер. Начало матча: 1 ноября, 19:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Страсбур»: 1. Йоргенсен Ф., 31. Кулибали К., 6. Дукуре И., 29. Эль-Мурабет С., 14. Эссуго Д., 20. Годо М., 40. Хардер К., 24. Хогсберг Л., 36. Осо, 10. Рейна Дж., 80. Яссин Г.

Главный тренер «Страсбур»: Оливейра Э.

Стартовый состав «Осер»: 1. Нарди П., 8. Ахамада Н., 92. Акпа Ж., 9. Арчер К., 5. Дануа К. (капитан), 21. Февр Р., 15. Макоссо К., 10. Намасо Д., 22. Оппегард Ф., 27. Сил Л., 4. Туанзебе А.

Запасные «Осер»: 20. Диоманде С., 23. Диоп М., 34. Джубате Л., 49. Худда Я., 32. Манденге Р., 46. Пьефор А., 29. Сенайя М., 13. Сиве Т., 77. Зоссу А.

Главный тренер «Осер»: Стилл У.