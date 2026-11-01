Страсбур — Осер: составы и текстовая трансляция
Лига 1: Страсбур — Осер. Начало матча: 1 ноября, 19:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Страсбур»: 1. Йоргенсен Ф., 31. Кулибали К., 6. Дукуре И., 29. Эль-Мурабет С., 14. Эссуго Д., 20. Годо М., 40. Хардер К., 24. Хогсберг Л., 36. Осо, 10. Рейна Дж., 80. Яссин Г.
Главный тренер «Страсбур»: Оливейра Э.
Стартовый состав «Осер»: 1. Нарди П., 8. Ахамада Н., 92. Акпа Ж., 9. Арчер К., 5. Дануа К. (капитан), 21. Февр Р., 15. Макоссо К., 10. Намасо Д., 22. Оппегард Ф., 27. Сил Л., 4. Туанзебе А.
Запасные «Осер»: 20. Диоманде С., 23. Диоп М., 34. Джубате Л., 49. Худда Я., 32. Манденге Р., 46. Пьефор А., 29. Сенайя М., 13. Сиве Т., 77. Зоссу А.
Главный тренер «Осер»: Стилл У.
Прямая трансляция1-0 LIVE
30
Момент! Ромен Февр (Осер) получил мяч в штрафной и пробил по воротам, но мяч пролетел значительно выше перекладины. От ворот в пользу Страсбура.
30
Дарио Эссуго (Страсбур) попытался обыграть соперника, но у него отобрали мяч.
27
Марсиаль Годо (Страсбур) нашел пространство для удара в штрафной, но мяч прошел чуть выше перекладины. Мяч покинул поле, будет удар от ворот Осера.
26
Радость болельщиков «Страсбура» была недолгой: после проверки ВАР главный арбитр зафиксировал нарушение в начале атаки и отменил гол.
25
Стоп! Судья Гийом Паради сообщил, что проверяет гол Страсбура с помощью ВАР. Вероятно, проверяют, не было ли нарушения в начале атаки.
24
Гол! Марсиаль Годо (Страсбур) подобрал мяч в штрафной и точно пробил в правый нижний угол, переиграв вратаря. Счет 1:0.
23
Боковой судья поднял флаг, так как один из игроков «Страсбура» оказался в офсайде.
22
Ромен Февр (Осер) попытался пойти вперед, но ошибся при приеме мяча и потерял его.
21
Марсиаль Годо («Страсбур») слишком рано начал забегание, и боковой судья зафиксировал офсайд.
20
Джованни Рейна («Страсбур») сфолил на сопернике, Гийом Паради зафиксировал нарушение.
19
Судья Гийом Паради показал сигнал ВАР и направился к монитору, чтобы проверить наличие пенальти. Посмотрим, что будет!
19
Опасный момент! Ошибка защитника позволила Исмаэлю Дукуре (Страсбур) пробить из штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.
18
Угловой удар. Джованни Рейна («Страсбур») готовится выполнить подачу в штрафную площадь.
17
Страсбур исполнит штрафной удар недалеко от центра поля.
15
Гийом Паради дал свисток, так как Гессим Яссин (Страсбур) нарушил правила в борьбе за мяч в атаке.
12
Кэмерон Арчер (Осер) нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади, мяч прошел рядом с правой штангой.
10
Фредрик Оппегард (Осер) выполнил передачу в штрафную, но защитники соперника быстро перехватили мяч.
9
Фредрик Оппегард (Осер) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Главный и боковой арбитры указали на аут в пользу Осера.
7
Гессим Яссин (Страсбург) выпрыгнул выше защитников и пробил точно по центру ворот. Однако Пол Нарди справился с его ударом и легко забрал мяч!
6
Джованни Рейна (Страсбур) выполнил отличную передачу в штрафную. Однако защитник соперника сыграл бдительно, выбив мяч и устранив угрозу.
3
Конрад Хардер (Страсбур) пробил по воротам, но мяч пролетел значительно выше перекладины.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
19:00
Игроки на поле, Осер начинает матч.
19:00
Сегодняшний матч будет судить Гийом Паради.
19:00
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
19:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам всё происходящее на поле. Приятного просмотра.
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