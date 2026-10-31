Ашраф Хакими, принявший участие в 5 голах, потряс чемпионат Франции

В 1-й лиге Франции стартовали матчи 9-го тура. В очередном выездном поединке сезона действующий чемпион «ПСЖ» в гостях встретился с «Гавром» и отпраздновал крупную и уверенную победу со счетом 5:1.

Настоящим героем встречи стал марокканский латераль Ашраф Хакими. Он в одиночку завершил практически все опасные атаки своей команды, забив в ворота соперника 3 гола (хет-трик), а также став автором 2 голевых передач (ассистов).

Хроника матча: быстрый гол «Гавра» и ответный удар «ПСЖ»

Встреча началась с активности хозяев поля, однако парижский гранд быстро взял ситуацию под полный контроль:

Надежда «Гавра»: на 18-й минуте Майя поразил ворота парижан, неожиданно выведя хозяев вперед;

Восстановление равновесия: уже на 26-й минуте молодой талант Годтс сравнял счет — 1:1;

Начало бенефиса Хакими: спустя две минуты, на 28-й, Ашраф Хакими вывел свою команду вперед;

Разгром во втором тайме: на 55-й минуте Хакими оформил дубль, на 62-й минуте Маюлу увеличил разрыв, а на 69-й минуте Хакими забил свой 3-й гол, поставив точку в своем бенефисе в этом матче.

Турнирная таблица: подопечные Луиса Энрике поднялись на вершину

Одержанная крупная победа изменила лидерство в турнирной таблице:

«ПСЖ» — единоличный лидер: команда Луиса Энрике довела количество своих очков до 20 и вышла на 1-е место в таблице 1-й лиги;

«Гавр» среди аутсайдеров: хозяева после 9 туров остаются на самом последнем месте турнирной таблицы, имея в активе всего 2 очка.

Лига 1. Составы 9-го тура:

«Гавр»: Бодар, Секо, Туба, Мванга, Узиад, Эбоног, Ричардсон, Н'Диай (Саматта, 65), Фофана, Майя, Накамура (Коффи, 65);

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими (Боли, 71), Забарный, Люка Эрнандес, Аклиуш (Бералдо, 63), Заир-Эмери, Фернандес, Маюлу, Годтс (Нджанту, 71), Ферран Торрес.

Непосредственное участие в 5 голах за один матч, играя на позиции защитника, является феноменальным показателем, который редко встречается в современном футболе, и эта игра Ашрафа Хакими стала одним из самых громких событий недели в европейском футболе.