«Пахтакор» потерял очки на поле «Навбахора» и упустил лидерство

·73·Спорт
«Пахтакор» потерял очки на поле «Навбахора» и упустил лидерство

В Намангане прошло самое ожидаемое и центральное противостояние в рамках 24-го тура Суперлиги Узбекистана по футболу. Местный клуб «Навбахор» на своем поле принял борющегося за чемпионство ташкентский «Пахтакор». В напряженном и эмоциональном матче на заполненном болельщиками стадионе была зафиксирована боевая ничья со счетом 1:1.

Этот результат оказал серьезное влияние на чемпионскую гонку — ташкентский клуб потерял 2 важнейших очка и не смог сместить с первой строчки турнирной таблицы ферганский «Нефтчи» (55 очков).

Гол в первом тайме и драма второй половины

Матч начался с острой борьбы с первых минут:

  • Гол Тахсина: Накануне окончания первого тайма, на 43-й минуте, защитник «львов» Заид Тахсин открыл счет и вывел гостей вперед;

  • Нереализованный пенальти: Наманганцы, бросившиеся восстанавливать равновесие во втором тайме, на 55-й минуте получили право на 11-метровый штрафной удар. Однако Русланбек Джиянов не смог точно исполнить пенальти;

  • Ответ Хамралиева: Не прекращая давления, «соколы» все же добились своей цели — на 84-й минуте Мухаммадкодир Хамралиев поразил ворота соперника и установил окончательный счет 1:1.

Протокол матча:

Суперлига. 24-й тур

«Навбахор» — «Пахтакор» 1:1

Голы: Мухаммадкодир Хамралиев (84) — Заид Тахсин (43).

Нереализованный пенальти: Русланбек Джиянов (55).

  • «Навбахор»: 1. Уткир Юсупов, 4. Исламбек Маматказин, 5. Дилшодджон Комилов (22. Умар Адхамзода, 46), 6. Шахрухбек Абдурахманов (17. Мухаммадали Гиясов, 67), 7. Русланбек Джиянов, 8. Диёр Холматов, 11. Хусайн Норчаев (28. Джоэль Кожо, 67), 13. Опейеми Тейди Бенджамин, 23. Ванья Илич (30. Жасурбек Жалолиддинов, 63), 34. Георгий Джгереная, 55. Мухаммадкодир Хамралиев.

  • «Пахтакор»: 12. Владимир Назаров, 4. Заид Тахсин, 8. Дилшод Саитов (22. Мухаммад-Бобур Каримов, 82), 10. Акмаль Мозговой, 17. Достонбек Хамдамов (21. Башар Ресан, 66), 23. Абдурауф Буриев, 27. Сардор Собирходжаев, 34. Шерзод Насруллаев, 50. Фламарион, 55. Мухаммадрасул Абдумаджидов, 90. Чинеду Стефен (29. Айман Хуссейн, 66).

Турнирная таблица: Судьба золотых медалей остается открытой

Ситуация после 24-го тура гарантирует, что последние туры в Суперлиге пройдут еще жарче:

  • «Нефтчи» единоличный лидер: После победы со счетом 4:2 в Коканде ферганцы с 55 очками возглавили турнирную таблицу;

  • «Пахтакор» в роли преследователя: Из-за ничьей «львы» довели количество своих очков до 53 и остались на 2-м месте;

  • «Навбахор» в призовой зоне: Наманганский клуб с 46 очками прочно занимает 3-ю строчку.

НавбахорПахтакорНаманганСуперлига Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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