Матч АГМК и «Навбахора» завершился «супердрамой»...

·3·Спорт
Матч АГМК и «Навбахора» завершился «супердрамой»...

В рамках 23-го тура Суперлиги Узбекистана болельщики стали свидетелями одного из самых эмоциональных, нервных и богатых на неожиданные события матчей сезона. Алмалыкский АГМК принимал на своем поле наманганский клуб «Навбахор». Хотя встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2, компенсированные к основному времени минуты превратились в настоящий футбольный триллер.

Обе команды вели бескомпромиссную борьбу за важные очки в турнирной таблице вплоть до 104-й минуты.

Голы в основном времени: Победа переходила из рук в руки

Хозяева начали матч очень активно и открыли счет уже с первых минут:

  • Быстрый гол: Уже на 2-й минуте матча Ахмадулло Мукумжонов вывел алмалыкцев вперед — 1:0;

  • Восстановление равновесия: Гости стремились перехватить инициативу, и на 40-й минуте Ислам Маматказин забил важный гол, восстановив равновесие;

  • Снова преимущество АГМК: На 68-й минуте второго тайма Нодир Абдураззаков забил второй мяч хозяев, заставив «Навбахор» снова оказаться в роли отыгрывающейся стороны.

Финальная драма: Красные карточки и 2 пенальти в компенсированное время

Последние минуты основного времени и добавленные арбитром минуты накалили эмоции до предела не только на поле, но и у тренерской скамейки:

  • Первое удаление: На 87-й минуте защитник АГМК Абубакр Риза Турдалиев получил красную карточку, оставив хозяев в меньшинстве;

  • Трагедия с пенальти на 90+5-й минуте: В ворота «Навбахора» был назначен пенальти для восстановления равновесия, но подошедший к мячу легионер Ванья Илич не смог реализовать 11-метровый штрафной удар;

  • Удаление Тимура Кападзе: На 90+7-й минуте главный тренер «Навбахора» Тимур Кападзе был удален с поля прямой красной карточкой за резкие протесты и эмоции в отношении решений арбитра;

  • Спасение на 90+14-й минуте: На 14-й добавленной минуте в ворта АГМК был назначен второй пенальти. На этот раз Шахрух Абдурахмонов хладнокровно реализовал удар, сравняв счет и спасши наманганцев от поражения — 2:2.

Положение в турнирной таблице

После этой бескомпромиссной ничьей позиции клубов в турнирной таблице выглядят следующим образом:

  • «Навбахор» (3-е место): Наманганцы довели количество своих очков до 45 и сохранили место в тройке лидеров чемпионата;

  • АГМК (6-е место): Упустив победу в последние لحظаны, алмалыкцы с 36 очками остались на 6-й строчке.

Это противостояние в Алмалыке еще раз продемонстрировало, насколько высоки интрига и бескомпромиссность в Суперлиге текущего сезона.

АГМКНавбахорНаманганСуперлига Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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