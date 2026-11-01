Темур Кападзе рассказал о победе в дерби, трансферах и проблемах с календарем

Одержав победу со счетом 1:0 над «Андижаном» в принципиальном Ферганском дерби в рамках Суперлиги Узбекистана, «Навбахор» укрепил свои позиции на 3-й строчке турнирной таблицы. По окончании встречи главный тренер наманганцев Темур Кападзе принял участие в пресс-конференции, где подробно высказался о впечатлениях от бескомпромиссного матча, любви болельщиков, планах по трансферам на следующий сезон, а также о серьезных проблемах с календарем, с которыми сталкиваются клубы.

«Завоевать доверие болельщиков в Намангане — большое счастье»

Тренер начал с поздравления членов команды и болельщиков с важной победой, отметив особую атмосферу на стадионе:

«Поздравляю всю команду «Навбахора» и наших замечательных болельщиков с победой. Мы знали, что дерби всегда проходит в сложной и принципиальной борьбе. У нас была возможность решить исход матча, забив раньше, но главное — мы набрали 3 очка. Очень приятно слышать, как болельщики в Намангане скандируют мое имя. Такова профессия тренера: если выигрываешь — тебя возносят до небес, если проигрываешь… Желаю каждому тренеру испытать такую радость от болельщиков. Мы же стараемся отвечать им взаимностью своей самоотверженной работой на поле».

Придут ли новые игроки из «Андижана»? Планы на следующий сезон

Касательно усиления состава на будущий год и действий на трансферном рынке Кападзе раскрыл следующее:

Работа уже началась: У некоторых футболистов заканчиваются действующие контракты, кто-то может уйти, поэтому ведется работа над планами на следующий сезон;

Кандидаты из «Андижана»: «В «Андижане» действительно есть очень хорошие и квалифицированные футболисты. Мы наблюдали за некоторыми из них еще в начале сезона, список потенциальных кандидатов сформирован. Когда придет время, сделаем выбор, ведь каждой сильной команде нужны качественные игроки».

Борьба на два фронта и «головная боль» из-за национальной сборной

«Навбахор» будет бороться до конца не только за медали Суперлиги, но и за Кубок Узбекистана. Однако специалист выразил серьезную обеспокоенность по поводу плотного графика: