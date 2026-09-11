«В Бухаре настоящий дождь из голов!»: «Навбахор» разгромил соперника на выезде

·88·Спорт
«В Бухаре настоящий дождь из голов!»: «Навбахор» разгромил соперника на выезде

В 21-туре Суперлиги Узбекистана прошло одно из самых бурных и напряженных противостояний, которого так ждали болельщики. Один из главных претендентов на медали — наманганский «Навбахор» — гостил у своего непосредственного преследователя в турнирной таблице, команды «Бухара». В этом матче, решавшем судьбу 3-го места для обеих сторон, наманганские «соколы» провели настоящий мастер-класс. Подопечные Тимура Кападзе продемонстрировали атакующий, быстрый и острый футбол, забили в ворота хозяев ровно 4 мяча и вернулись с выезда с убедительной крупной победой со счетом 4:1. Итак, на каких минутах решилась судьба игры в этом матче, какие голы забили молодые таланты и как «Навбахор» сохранил интригу в чемпионской гонке?

Яркий старт и равная борьба в первом тайме

Встреча с первых же минут началась на высоких скоростях и в открытом ключе:

  • Быстрый гол Жиянова: Бросившийся вперед со стартовым свистком судьи «Навбахор» уже на 4-й минуте открыл счет — шустрый нападающий Русланбек Жиянов прорвал оборону соперника и зафиксировал на табло 0:1;

  • Быстрый ответ бухарцев: Играющая при родных трибунах «Бухара» не растерялась после этого удара и на 12-й минуте восстановила равновесие благодаря точному удару Асадбека Журабаева — 1:1;

  • Упорная борьба до перерыва: В оставшейся части первого тайма оба клуба вели жесткую борьбу в центре поля, уйдя на перерыв при ничейном счете.

Бенефис во втором тайме: 3 сокрушительных удара от «соколов» за 18 минут

Во втором тайме тактические указания Тимура Кападзе и произведенные замены принесли свои плоды:

  • Переломный момент от Диёра Холматова: На 69-й минуте полузащитник Диёр Холматов забил важный гол, снова выведя «Навбахор» вперед и надломив психологический настрой хозяев (1:2);

  • Уверенный удар Шохрухбека Абдурахмонова: Не останавливая атаки, гости на 78-й минуте благодаря мастерству Шохрухбека Абдурахмонова увеличили разницу в счете до двух мячей (1:3);

  • Итоговая точка от Жасурбека Жалолиддинова: На 87-й минуте матча плеймейкер команды Жасурбек Жалолиддинов воспользовался ошибкой защитников «Бухары», отправил мяч в сетку ворот и довел счет до крупного — 1:4.

Ситуация в турнирной таблице: команда Кападзе укрепила 3-е место

Эта яркая выездная победа оказала серьезное влияние на расстановку сил в таблице:

  • 41 очко и уверенная «бронза»: Доведя количество своих очков до 41, «Навбахор» еще сильнее укрепился на 3-й строчке Суперлиги и продолжает преследовать лидеров;

  • Отставание «Бухары»: Хозяева с 34 очками остались на 4-й позиции, отрыв от конкурента увеличился до 7 очков, и шансы на медали значительно осложнились;

  • Сплав молодости и мастерства: Все четыре футболиста, забившие голы за наманганцев — Жиянов, Холматов, Абдурахмонов и Жалолиддинов, являются талантами, выступающими за национальную и молодежные сборные, что доказывает эффективность выстраиваемой Кападзе системы.

Эта крупная победа на поле «Бухары» стала ярким доказательством того, что к концу сезона «Навбахор» вышел на пик своей формы и не собирается отступать в борьбе за призовые места.

А как вы думаете, сможет ли «Навбахор» под руководством Тимура Кападзе обойти лидеров в оставшихся турах и вклиниться в борьбу за чемпионство? Гол и игра какого футболиста произвели на вас наибольшее впечатление в сегодняшнем матче? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой победной статьей с наманганскими болельщиками!

НавбаҳорБухороТемур КападзеНаманган
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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