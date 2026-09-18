Вадим Абрамов «взорвался» после поражения со счетом 2:3 — Громкие признания тренера!

·58·Спорт
Вадим Абрамов «взорвался» после поражения со счетом 2:3 — Громкие признания тренера!

В одном из центральных матчей 22-го тура Суперлиги Узбекистана наманганский «Навбахор» одержал волевую победу над самаркандским «Динамо» со счетом 3:2. Пять забитых мячей еще в первом тайме и ожесточенная борьба на поле накалили страсти до предела. На послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Вадим Абрамов жестко раскритиковал грубые ошибки своих подопечных в обороне, односторонние решения судей, а также поступок собственного игрока, который после гола намеренно спровоцировал трибуны.

Абрамов назвал пропущенные три мяча после двух забитых на выезде голов «необъяснимой и смешной защитой» и с открытой иронией высказался о стандартах судейства в Намангане. При этом тренер пообещал побеждать в следующих турах независимо от места проведения матчей и внес ясность в ситуацию с возвращением травмированных лидеров.

Так какие же ситуации вывели Вадима Абрамова из себя, какую глупую ошибку совершил Джумабоев после гола и что стало причиной хаоса в обороне самаркандцев?

«Четыре защитника против одного нападающего и смешные голы»: Абрамов прошелся по защите

Ошибки в обороне, озвученные главным тренером «Динамо»:

  • «Смешная оборона»: Тренер резко раскритиковал тот факт, что при одном номинальном нападающем у соперника в штрафной площади оставались свободными четыре защитника, а голы были пропущены слишком легко после углового и выхода вратаря;

  • Двух гол на выезде не хватило: Забивать два мяча в гостях и следом пропускать три Абрамов охарактеризовал как неоправданную ситуацию;

  • Невыполнение установок: После поражения со счетом 3:2 тренер заявил, что его установки не были выполнены до конца, а на поле допускались неожиданные и внеплановые грубые ошибки.

«Безрассудное действие и провокация трибун»: Открытый выговор Джумабоеву

Анализ поведения футболиста после гола и давления на стадионе:

  • «Глупая ошибка»: Абрамов жестко осудил то, что Джумабаев после забитого гола намеренно разозлил наманганских болельщиков, подчеркнув, что сразу же накричал на него со скамейки запасных;

  • Испорченная игра: По мнению главного тренера, поддавшись излишним эмоциям, игрок заработал желтую карточку и настроил против себя весь стадион, создав на команду дополнительное давление;

  • Не психологический барьер: Тренер отметил, что футболисты не испугались давления трибун, однако подобное поведение оказало ненужное негативное влияние.

«Странные решения» судей и хулиганство в отношении Азизова

Претензии Вадима Абрамова к работе арбитров и действиям соперника:

  • «В Намангане всегда так»: Комментируя компенсированное время и решения судей, Абрамов с долей иронии ответил: «В Намангане всегда так, однажды и в Самарканде будут так судить»;

  • Односторонние карточки: Было подчеркнуто, что игрокам «Динамо» легко показывали желтые карточки, в то время как по отношению к футболистам «Навбахора» подобной принципиальности проявлено не было;

  • Ситуация с Азизовым: Тренер охарактеризовал эпизод, когда Азизова схватили за шею и уронили, а затем другой игрок намеренно наступил ему на ногу, как «хулиганство», выразив недовольство тем, что судьи закрыли на это глаза;

  • Обещание победы в следующем матче и лазарет: Абрамов пообещал, что в следующей игре команда обязательно победит, и выразил надежду на возвращение в строй Анвара и Кадиркулова, получивших травмы в дни матчей ФИФА.

Это эмоциональное и болезненное выступление Вадима Абрамова показывает, что «Динамо» пора делать серьезные выводы в вопросах дисциплины в защите и хладнокровия в выездных матчах.

А как считаете вы, насколько обоснована жесткая критика Вадима Абрамова в адрес защитников «Динамо» и поведения Джумабоева? Действительно ли судейские решения в Намангане повлияли на итоговый счет матча 3:2? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным обзором одного из самых ярких матчей Суперлиги со всеми любителями футбола и друзьями!

НавбахорДинамо СамаркандВадим АбрамовНаманган
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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