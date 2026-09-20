Победа вдесятером и секрет Ойбека Бозарова!: Таджиев после драматичного матча в Мубареке

·33·Спорт
Победа вдесятером и секрет Ойбека Бозарова!: Таджиев после драматичного матча в Мубареке

В рамках 22-го тура Суперлиги Узбекистана действующий вице-лидер и один из главных претендентов на чемпионство «Пахтакор» на выезде сыграл с аутсайдером турнира — «Машъалом», добыв поистине волевую и нервную победу (2:1). Встреча началась для ташкентцев кошмарно: уже на 10-й минуте матча защитник получил прямую красную карточку и был удален с поля. Оставшись в меньшинстве более чем на 80 минут, столичная команда проявила характер во втором тайме и увезла из Мубарека три золотых очка.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Камолиддин Таджиев подробно остановился на впечатлениях от матча, усталости после тяжелого выезда к «Аль-Ахли» в ЛЧА, том, как удаление сломало планы, истинных причинах отсутствия Ойбека Бозарова в основе и трансляциях матчей ташкентцев в Ираке.

Итак, почему претендент на чемпионство так сильно мучился против аутсайдеров, имеющих в активе всего 4 очка, и как подопечные Таджиева намерены завершить гонку за золотыми медалями при столь тяжелом календаре?

«Красная карточка и волевая победа»: Заявления Камолиддина Таджиева

Основные мысли, озвученные тренером на пресс-конференции:

  • Шок на 10-й минуте и сломанные планы: Главный тренер подчеркнул, что удаление в первые минуты разрушило весь игровой план команды, но именно этот эпизод психологически «разбудил» футболистов и заставил проявить характер во втором тайме;

  • Усталость в ЛЧА и плотный календарь: Долгая дорога после матча против «Аль-Ахли» и всего два дня на восстановление оказали заметное влияние на качество игры;

  • Боевитость «Машъала»: Было признано, что соперник, хоть и идет на последней строчке таблицы с 4 очками и обладает молодежным составом, боролся против «Пахтакора» с отдачей в 200 процентов;

  • Ситуация с Ойбеком Бозаровым: Сообщилось, что нахождение бывшей звезды «Насафа» в запасе связано не с тактикой, а с травмой, и игрока берегут во избежание рецидива;

  • Интерес из Ирака: Касательно игроков сборной Ирака в составе «львов» и трансляций тренер отметил, что официальных трансферных предложений по узбекским футболистам пока не поступало.

22-й тур Суперлиги: Протокол матча «Машъал» — «Пахтакор»

Официальные факты драматичного противостояния в Мубареке:

Показатели

«Машъал» (Мубарек)

«Пахтакор» (Ташкент)

Итоговый счет

1

2

Важные события

1 гол молодежного состава и активные атаки

10' Удаление защитника (красная карточка), волевая победа

Положение в таблице

4 очка (явный аутсайдер, 14-е место)

1-е место (преследование в чемпионской гонке)

Физическое состояние

Стандартная недельная подготовка

2-дневное восстановление после ЛЧА («Аль-Ахли»)

Тактический анализ: Эксперты о мастерстве «Пахтакора»

Выводы аналитиков и специалистов узбекского футбола по матчу:

  • Чемпионский характер: Вырвать 3 очка на выезде вдевятером (в тексте: вдесятером) и в условиях тяжелейшей усталости — свидетельство высокого опыта и чемпионского менталитета «Пахтакора»;

  • Оперативная реакция руководства: Увидев вялость в первом тайме, Таджиев в перерыве смог перестроить игровую схему команды с учетом игры в меньшинстве под контратаки и стандарты;

  • Ожидание возвращения Бозарова: Полное восстановление Ойбека Бозарова придаст фланговым атакам «Пахтакора» дополнительную скорость и креативность в следующих турах;

  • Гонка за золотыми медалями: В то время как конкуренты не теряют очки, подобные «некрасивые, но золотые» победы в Мубареке в итоге станут главным фактором, решающим судьбу сезона.

Подопечные Камолиддина Таджиева успешно преодолели тяжелейшее испытание и пополнили свою копилку столь важными 3 очками в чемпионской гонке.

А как считаете вы, является ли с трудом добытая победа «Пахтакора» над аутсайдером вдесятером признаком воли команды или же симптомом кризиса из-за тяжелого календаря в ЛЧА? Сможет ли Ойбек Бозаров после полного восстановления стать главным лидером «львов»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого драматичного противостояния Суперлиги со всеми любителями футбола и друзьями!

ПахтакорМашъалКамолиддин ТаджиевСуперлига Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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