Труа — Ланс: составы и текстовая трансляция

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36 Великолепная передача от Флориана Товена, он нашел в штрафной Одсона Эдуара (Ланс), но его удар головой пришелся значительно выше перекладины.

36 4:5 — это общее количество ударов обеих команд. На данный момент количество ударов в створ составляет 2:0.

34 После паузы всё выглядит в порядке, арбитр дал свисток, и встреча может быть продолжена.

32 Матч между Труа и Лансом временно приостановлен из-за беспорядков на поле.

31 Одсонн Эдуар (Ланс) пробил головой из пределов штрафной после розыгрыша углового, но мяч пролетел рядом с правой штангой.

31 Похоже, Флориан Товен (Ланс) исполнит угловой.

31 Михал Скорас (Ланс) сделал короткую передачу в штрафную, Флориан Сотока принял мяч под контроль, но один из защитников выбил его и отвел угрозу. Михал Скорас (Ланс) первым успел на подбор, но его удар заблокировали. Ох, какое спасение для соперника! Ланс заработал угловой.

26 Антуан Милль (Труа) остался один на углу штрафной и мощно пробил в левый нижний угол ворот, но Робен Риссе совершил великолепный сейв двумя руками и спас команду.

26 Тимоте Нкада (Труа) нашёл свободную зону в штрафной, принял отличную передачу и отправил мяч в сетку рядом с левой штангой. Какое прекрасное исполнение!

25 Флориан Товен (Ланс) получает штрафной за задержку соперника. Хаким Бен Эль Хадж Салем назначает стандарт.

24 Лукас Маронье (Труа) сделал отличный пас в штрафную, но защитник перехватил мяч и легко ликвидировал угрозу.

21 Игроки «Ланса» контролируют мяч и короткие передачи делают друг другу. Они ждут, пока появятся зоны в обороне.

19 Антуан Миль (Труа) исполнил неточный штрафной удар, и один из защитников спокойно вынес мяч.

19 Игрок соперника поднялся на ноги после того, как его сбил Киллиан Антонио (Ланс). Хаким Бен Эль Хадж Салем зафиксировал подкат и свистнул. Это штрафной в пользу Труа, но вряд ли они попытаются пробить отсюда напрямую.

18 Андрия Булатович (Ланс) принял мяч и решился на дальний удар, но его неточный удар прошел выше перекладины.

18 Флориан Товен (Ланс) не смог найти партнеров в штрафной, его передача оказалась слишком сильной и ушла за дальнюю штангу.

17 24:76 — соотношение владения мячом на данный момент.

15 Ясин Титрауи (Ланс) выполнил навес в штрафную площадку в поисках партнёров по команде, но защитники сумели выбить мяч.

13 Гол! Адриен Монфрей (Труа) забивает неудачный автогол! Он срезал мяч, летевший в сторону ворот, в собственные сетку.

13 Флориан Товен (Ланс) готовится подать угловой.

13 Гол! Жан-Клер Тодибо отдал мяч Рубену Агилару («Ланс»), тот пробил из-за пределов штрафной, рикошет! Патрик Бич был бессилен. 0:1.

13 Михал Скураш (Ланс) выполнил навес в штрафную, но защитники выбили мяч головой. «Ланс» заработал угловой. Главный судья и один из его помощников указали на угловой флажок.

11 Рено Рипар (Труа) отдал отличный пас Тимоте Нкада, но Робин Рисер ликвидировал угрозу.

11 Исмаэль Гани (Ланс) продемонстрировал своё мастерство, найдя Флориана Сотока великолепной передачей.

8 Тимоте Нкада («Труа») прекрасно принял передачу, обработал мяч и пробил по воротам, но в створ не попал — мяч пролетел значительно правее штанги.

8 Грубая игра! Андрия Булатович (Ланс) наказан за фол на сопернике, и Хаким Бен Эль Хадж Салем дает свисток.

7 Исмаэль Гани (Ланс) сделал длинную передачу вперед, но мяч оказался слишком сильным для Рубена Агилара, и момент был упущен. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Труа.

5 Ланс демонстрирует отличную командную игру, они контролируют мяч за счет множества коротких передач. Им нужно проявить терпение, если они хотят найти брешь в обороне и забить.

3 Рено Рипар (Труа) грубо сыграл, и Хаким Бен Эль Хадж Салем дал свисток за нарушение.

1 Дерман Карим (Труа) бурчак зарбасидан сўнг тўпни эгаллаб олди ва жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни тўсиб қолди. Адриен Монфрей (Труа) қайтган тўпдан фойдаланиб, узоқ масофадан ўз омадини синаб кўрди, бироқ унинг зарбаси умуман аниқ чиқмади ва тўп ўнг устун ёнидан бурчак байроқчаси томон учиб кетди. Жуда ноаниқ зарба.

1 Антуан Миль (Труа) направился подавать угловой. Он выполнил навес в штрафную, но защитник соперника головой вынес мяч, ликвидировав угрозу.

1 Тимоте Нкада (Труа) сделал длинную передачу, но силам не хватило дойти до партнёров, и один из защитников перехватил мяч. Боковой судья принял верное решение, и Труа подаст угловой.

1 Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!

23:45 Игроки на поле, и матч начинает «Труа».

23:45 Сегодняшний матч обслужит судья Хаким Бен Эль Хадж Салем.

23:45 Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.