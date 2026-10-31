Труа — Ле-Ман: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Труа — Ле-Ман. Начало матча: 1 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Труа»: 40. Конате И., 2. Маронье Л., 6. Монфре А. (капитан), 4. Диас-младший М., 5. Гоцци П., 17. Миль А., 29. Карим Д., 8. Диоп М., 10. Ифнауи М., 20. Рипар Р., 23. Нкада Т.

Запасные «Труа»: 33. Бич П., 14. Бура И., 7. Диавара К., 11. Гомис И., 9. Ле Дуарон Ж., 26. Флипоно А., 22. Пикар И., 36. Сукуна И., 44. Тити Я.

Главный тренер «Труа»: Дюмон С.

Стартовый состав «Ле-Ман»: 98. Кочик Н., 15. Буасс Н., 17. Йоу С. (капитан), 16. Торрент Р., 8. Лоре А., 18. Буадес Л., 9. Рабийяр А., 29. Бретель Л., 22. Калода Л., 14. Мафута Л., 13. Диалло А.

Запасные «Ле-Ман»: 26. Бамба Р., 7. Брахими Б., 25. Гейе Д., 20. Хархуз У., 1. Хатфут Э., 76. Ларуси Я., 23. Траоре Д., 10. Веркрюйсс Ж., 5. Вуайе А.

Главный тренер «Ле-Ман»: Видейра П.