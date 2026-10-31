Лилль — Ланс: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Лилль — Ланс. Начало матча: 31 октября, 01:05 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лилль»: 1. Озер Б., 3. Нгой Н., 38. Гоффи А., 4. Александро, 15. Перро Р., 17. Мукау Н., 6. Бенталеб Н., 21. Андре Б. (капитан), 8. Мбаппе Э., 10. Харальдссон Х., 35. Дьяун С.

Запасные «Лилль»: 7. Баква Д., 26. Коссье И., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 14. Кьергор М., 19. Онал Б., 28. Перрен Г., 11. Сахрауи О., 24. Вердонк К.

Главный тренер «Лилль»: Анчелотти Д.

Стартовый состав «Ланс»: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 6. Байду С., 20. Тодибо Ж., 23. Абдулхамид С., 21. Айдара А., 27. Кюизанс М., 14. Удоль М., 10. Товен Ф. (капитан), 7. Сотока Ф., 9. Азар Т.

Запасные «Ланс»: 32. Антонио К., 5. Булатович А., 16. Горгелен М., 24. Градит Ж., 29. Иванович Ф., 28. Кадиле Ж., 22. Скорас М., 38. Соареш М., 8. Титрауи Я.

Главный тренер «Ланс»: Каюзак Я.