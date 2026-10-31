Лилль — Ланс: составы и текстовая трансляция

45+2⏱
Жером Бризар дает финальный свисток, первый тайм окончен.
45
К основному времени добавлена 1 минута.
45🟨
Давиде Анчелотти, похоже, сказал лишнее, и судья Жером Бризар подошел к нему, театрально показав желтую карточку.
40
Флориан Товен (Ланс) выполнил опасный угловой, но никто из его партнеров не смог перепрыгнуть защитников.
39
Флориан Товен (Ланс) выполнил сильный навес с углового в штрафную, но мяч был заблокирован защитником.
39
Для Берке Озера это было слишком просто. Сауд Абдулхамид (Ланс) принял передачу и нашел свободное пространство, но пробил прямо по центру, в руки готового к удару вратаря. Мяч ушел за пределы поля. Ланс исполнит угловой.
38
Набиль Бенталеб (Лилль) мощно пробил со штрафного с дальней дистанции. Ему нужно было пустить мяч выше, чтобы перебросить стенку.
37
Игрок «Ланса» нарушил правила. Жером Бризар дал свисток, зафиксировал фол и контролирует ход матча. «Лилль» исполнит штрафной удар.
36
После стандарта в исполнении Лилля один из защитников легко завладел мячом.
33
ПЕРЕКЛАДИНА! Сориба Диауне (Лилль) принял мяч с фланга и пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в перекладину.
33
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) подошел к угловому флажку, но мяч попал в скопление защитников.
33
Сориба Диаун (Лилль) подал угловой в центр, но Робин Рисер хорошо прочитал ситуацию и перехватил мяч.
30
Жером Бризар остановил игру. Один из игроков «Лилля» завладел мячом, но судья посчитал его действия нарушением правил.
29
Хакон Арнар Харальдссон («Лилль») направился к угловому флажку и выполнил подачу в штрафную площадь.
29
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) пытался выполнить передачу, но мяч был заблокирован. Лилль подаст угловой.
27
Отличная командная игра от «Лилля», они контролируют мяч через множество коротких передач. Терпение — ключ к успеху, если они хотят найти брешь в обороне и забить.
24
Этан Мбаппе («Лилль») решил разыграть угловой накоротке вместо подачи в штрафную.
24
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) заметил свободного партнера и попытался сделать низовой пас. Однако защитник прочитал игру и прервал атаку. Мяч ушел за пределы поля, будет угловой. Лилль продолжает наступление.
22
Он убежал от опекуна и успел к навесу в штрафную. Он попытался пробить головой по центру ворот, но вратарь отразил удар.
18
Этан Мбаппе (Лилль) на дриблинге дошел до линии штрафной и пробил по воротам. Вратарь поспешил на перехват, но мяч прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, удар от ворот Ланса.
17
Игрок «Ланса» сфолил на сопернике, вынудив судью дать свисток.
10🟨
Сауд Абдулхамид (Ланс) испытал терпение судьи Жерома Бризара и получил предупреждение за предыдущий грубый фол.
7✚
Этан Мбаппе (Лилль) сигнализирует о боли и просит медицинской помощи. Степень тяжести его травмы пока неизвестна.
6
Игрок «Ланса» сфолил, судья дал свисток. Штрафной в пользу «Лилля».
4
Игроки «Ланса» контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне.
1⏱
Судья дал свисток, матч начался.
01:05
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Мяч с центра поля разыграет Ланс.
01:05
Жером Бризар назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он приложит все усилия, чтобы судить справедливо и без ошибок.
01:05
Объявлены стартовые составы на этот матч.
01:05
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