Сенсация во Франции: «Лилль» поднялся на 3-е место, а «Ланс» потерял важные очки

В напряженном Северном дерби в рамках 9-го тура Лиги 1 Франции болельщики стали свидетелями настоящего классического футбольного сражения. Клуб «Лилль», принимавший на своем поле принципиального соперника «Ланс», одержал минимальную и крайне важную победу со счетом 1:0 в драматичном поединке.

Судьба встречи решилась на последних минутах благодаря тонкому тактическому ходу тренера. Вышедший на замену ветеран-бомбардир Оливье Жиру поразил ворота соперника и стал главным героем матча.

Решающая 86-я минута и победа опыта

Самыми яркими моментами встречи, прошедшей в бескомпромиссной позиционной борьбе и под высоким прессингом, стали:

Выход «джокера»: Поскольку до 73-й минуты счет не был открыт, главный тренер «Лилля» бросил в бой Оливье Жиру, чтобы усилить линию атаки;

«Золотой» удар на 86-й минуте: Спустя 13 минут после выхода на поле французский нападающий продемонстрировал свой богатый опыт и хладнокровие в штрафной площади, точно поразив ворота и приведя стадион в восторг;

Крепость обороны: В оставшиеся минуты и в добавленное арбитром время хозяева полностью нейтрализовали давление соперника и сумели сохранить победный счет.

Скачок в турнирной таблице: «Лилль» в тройке лидеров

Победа в этом дерби привела к важным изменениям в верхней части турнирной таблицы чемпионата Франции:

Подъем на 3-е место: Завоевав важные 3 очка, «Лилль» довел их количество до 16 и поднялся напрямую в тройку сильнейших — на 3-ю строчку ;

Отступление «Ланса»: Гости, проигравшие в принципиальном матче, остались с 14 очками на 7-м месте и немного отдалились от зоны Лиги чемпионов.

Лига 1. Составы 9-го тура:

«Лилль»: Озер, Перро (Вердонк, 78), Нгой, Рибейро, Гоффи, Мукау (Жиру, 73), Бенжамен, Бенталеб, Мбаппе (Баква, 73), Харальдссон (Перрен, 90), Сориба;

«Ланс»: Риссе, Тодибо (Кадиле, 62), Байду, Агилар, Кюизанс, Айдара (Булатович, 80), Абдельхамид, Юдол, Сотока (Антонио, 62), Торган Азар (Иванович, 69), Товен.

Эта победа в Северном дерби послужит для «Лилля» не только важным преимуществом в местном соперничестве, но и мощным психологическим стимулом в борьбе за путевку в еврокубки по итогам сезона.