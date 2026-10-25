Тулуза — Труа: составы и текстовая трансляция

·5·Спорт
Тулуза — Труа: составы и текстовая трансляция

Лига 1: ТулузаТруа. Начало матча: 25 октября, 21:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Тулуза»: 16. Рест Г., 22. Мессали Р., 2. Николайсен Р. (капитан), 3. Маккензи М., 12. Тапе К., 15. Доннум А., 23. Кассерес К., 14. Сигур Н., 8. Йоргенсен Т., 13. Расселл-Роу Дж., 20. Тенгстедт К.

Запасные «Тулуза»: 18. Амугу М., 37. Азизи И., 1. Коллен Т., 94. Диалло И., 9. Идальго С., 5. Кумбасса С., 31. Шмидт Н., 7. Виньоло Х., 6. Восса А.

Главный тренер «Тулуза»: Аску Й.

Стартовый состав «Труа»: 40. Конате И., 2. Маронье Л., 6. Монфре А. (капитан), 4. Диас-младший М., 5. Гоцци П., 17. Миль А., 29. Карим Д., 8. Диоп М., 23. Нкада Т., 20. Рипар Р., 10. Ифнауи М.

Запасные «Труа»: 33. Бич П., 7. Диавара К., 31. Донкор Н., 11. Гомис И., 9. Ле Дуарон Ж., 26. Флипоно А., 22. Пикар И., 34. Симаха Л., 36. Сукуна И.

Главный тренер «Труа»: Дюмон С.

ТулузаТруаЛига 1
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Труа — Ланс: составы и текстовая трансляцияТруа — Ланс: составы и текстовая трансляция17 октября 22:47Ле-Ман — Тулуза: составы и текстовая трансляцияЛе-Ман — Тулуза: составы и текстовая трансляция16 октября 23:00«PSJ» на своем поле уверенно победил «Ле Ман»«PSJ» на своем поле уверенно победил «Ле Ман»11 октября 08:52Ренн — Страсбур: составы и текстовая трансляцияРенн — Страсбур: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:23Осер — Ле-Ман: составы и текстовая трансляцияОсер — Ле-Ман: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:20Анже — Лорьян: составы и текстовая трансляцияАнже — Лорьян: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном