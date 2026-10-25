Тулуза — Труа: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Тулуза — Труа. Начало матча: 25 октября, 21:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Тулуза»: 16. Рест Г., 22. Мессали Р., 2. Николайсен Р. (капитан), 3. Маккензи М., 12. Тапе К., 15. Доннум А., 23. Кассерес К., 14. Сигур Н., 8. Йоргенсен Т., 13. Расселл-Роу Дж., 20. Тенгстедт К.

Запасные «Тулуза»: 18. Амугу М., 37. Азизи И., 1. Коллен Т., 94. Диалло И., 9. Идальго С., 5. Кумбасса С., 31. Шмидт Н., 7. Виньоло Х., 6. Восса А.

Главный тренер «Тулуза»: Аску Й.

Стартовый состав «Труа»: 40. Конате И., 2. Маронье Л., 6. Монфре А. (капитан), 4. Диас-младший М., 5. Гоцци П., 17. Миль А., 29. Карим Д., 8. Диоп М., 23. Нкада Т., 20. Рипар Р., 10. Ифнауи М.

Запасные «Труа»: 33. Бич П., 7. Диавара К., 31. Донкор Н., 11. Гомис И., 9. Ле Дуарон Ж., 26. Флипоно А., 22. Пикар И., 34. Симаха Л., 36. Сукуна И.

Главный тренер «Труа»: Дюмон С.