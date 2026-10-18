Капитан «Интер Майами» «взорвал» соцсети после матча в Атланте...

Капитан клуба «Интер Майами» и легенда мирового футбола Лионель Месси, одержавший победу на выезде над «Атланта Юнайтед» со счетом 3:1 в рамках Высшей лиги футбола США (MLS), оставил душевный пост для болельщиков на своей странице в соцсетях после матча.

Аргентинская звезда, оформившая в матче дубль, подчеркнула, что роскошная арена в Атланте запечатлена в его карьере с особо теплыми воспоминаниями.

«Стадион, подаривший мне прекрасные воспоминания»: признание Месси

Аргентинский бомбардир опубликовал фотографии с моментами матча и написал следующий комментарий:

«Еще одна победа с “Интер Майами” на стадионе, который недавно подарил мне прекрасные воспоминания…», — с удовлетворением отметил Лионель Месси.

Для информации, матч прошел на знаменитой арене «Mercedes-Benz Стадиум» в Атланте. Месси также провел ряд важных и исторических матчей на высоком уровне в составе сборной Аргентины именно на этом стадионе, и эта арена дорога ему тем, что всегда приносит удачу.

Тумриумф «Интер Майами» на выезде: тандем Месси — Суарес

Лидеры линии атаки сыграли решающую роль в этой победе майамцев:

Дубль от Месси: Лионель дважды точно поразил ворота соперника по ходу матча, обеспечив преимущество своей команды со счетом 3:1;

Две ювелирные передачи от Суареса: Опытный уругвайский бомбардир Луис Суарес продемонстрировал свое высокое мастерство на поле, записав на свой счет две результативные голевые передачи;

Дополнительный гол от Бертераме: Автором еще одного важного гола в составе команды стал нападающий гостей Херман Бертераме.

Следующие матчи: чего ожидать 25 октября?

Следующий тур регулярного чемпионата MLS имеет важное значение для обоих клубов: