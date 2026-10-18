Капитан «Интер Майами» «взорвал» соцсети после матча в Атланте...
Капитан клуба «Интер Майами» и легенда мирового футбола Лионель Месси, одержавший победу на выезде над «Атланта Юнайтед» со счетом 3:1 в рамках Высшей лиги футбола США (MLS), оставил душевный пост для болельщиков на своей странице в соцсетях после матча.
Аргентинская звезда, оформившая в матче дубль, подчеркнула, что роскошная арена в Атланте запечатлена в его карьере с особо теплыми воспоминаниями.
«Стадион, подаривший мне прекрасные воспоминания»: признание Месси
Аргентинский бомбардир опубликовал фотографии с моментами матча и написал следующий комментарий:
«Еще одна победа с “Интер Майами” на стадионе, который недавно подарил мне прекрасные воспоминания…», — с удовлетворением отметил Лионель Месси.
Для информации, матч прошел на знаменитой арене «Mercedes-Benz Стадиум» в Атланте. Месси также провел ряд важных и исторических матчей на высоком уровне в составе сборной Аргентины именно на этом стадионе, и эта арена дорога ему тем, что всегда приносит удачу.
Тумриумф «Интер Майами» на выезде: тандем Месси — Суарес
Лидеры линии атаки сыграли решающую роль в этой победе майамцев:
Дубль от Месси: Лионель дважды точно поразил ворота соперника по ходу матча, обеспечив преимущество своей команды со счетом 3:1;
Две ювелирные передачи от Суареса: Опытный уругвайский бомбардир Луис Суарес продемонстрировал свое высокое мастерство на поле, записав на свой счет две результативные голевые передачи;
Дополнительный гол от Бертераме: Автором еще одного важного гола в составе команды стал нападающий гостей Херман Бертераме.
Следующие матчи: чего ожидать 25 октября?
Следующий тур регулярного чемпионата MLS имеет важное значение для обоих клубов:
«Интер Майами»: 25 октября на своем поле сыграет против одного из сильных соперников восточной конференции — клуба «Нью-Йорк Ред Буллз»;
«Атланта Юнайтед»: Клуб из Атланты, стремящийся прийти в себя после поражения, в этот же день на выезде встретится с командой «Чикаго Файр».
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