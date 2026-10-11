«Интер Майами» победил благодаря голам Месси и Суареса

·58·Спорт
«Интер Майами» победил благодаря голам Месси и Суареса

«Интер Майами» добился крупной победы над «Ди Си Юнайтед» в рамках регулярного чемпионата МЛС. В матче Луис Суарес дважды, а Лионель Месси также дважды поразили ворота соперника. Таким образом, команда из Майами забила четыре безответных гола в ворота соперника.

Счет был открыт на 3-й минуте. Луис Суарес забил первый мяч, а на 39-й минуте снова записал свое имя на табло. Во втором тайме Лионель Месси отличился на 47-й минуте, а на 60-й оформил дубль.

В статистике матча «Интер Майами» также имел преимущество. Если команда нанесла 15 ударов по воротам, то у «Ди Си Юнайтед» этот показатель составил 9. Соотношение ударов в створ ворот составило 7:2.

По владению мячом «Интер Майами» превзошел соперника с 61 процентом. Команда выполнила 618 передач, доставив точными 91 процент из них. Соперник же сделал 361 пас, показатель точности составил 85 процентов.

Количество фолов у «Интер Майами» составило 17, у «Ди Си Юнайтед» — 6. По угловым ударам команда из Майами также одержала победу со счетом 4:2. Футболисты обеих команд по ходу встречи не получали красных и желтых карточек.

Интер МайамиДи Си ЮнайтедЛионель МессиЛуис Суарес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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