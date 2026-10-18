Лионель Месси забил два гола в матче против «Атланты Юнайтед»

·68·Спорт
Лионель Месси забил два гола в матче против «Атланты Юнайтед»

В регулярном чемпионате МЛС «Интер Майами» ведет в счете 3:1 в матче против «Атланты Юнайтед». В составе гостей Х. Бертереме открыл счет на 45-й минуте первого тайма. Лионель Месси во втором тайме, на 56-й и 60-й минутах, забил два гола, увеличив преимущество своей команды. «Атланта Юнайтед» отыграла один мяч благодаря голу Ф. Пико с пенальти на 89-й минуте.

В статистике матча хозяева имеют явное преимущество по количеству ударов: если «Атланта Юнайтед» нанесла 15 ударов, то у «Интер Майами» этот показатель составил 6. Однако по ударам в створ ворот гости впереди со счетом 5:3.

Владение мячом составляет 59 процентов у «Интер Майами» и 41 процент у «Атланты Юнайтед». Гости выполнили 554 передачи с точностью 89 процентов. Хозяева зафиксировали 413 передач и показатель точности в 88 процентов.

Лионель МессиИнтер МайамиМЛС
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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