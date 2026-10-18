Как «Челси» упустил Керима Алайбеговича за 40 млн евро, проиграв «Ювентусу»

В прошлое летнее трансферное окно лондонский «Челси» был очень близок к подписанию 18-летнего талантливого вингера, блиставшего в леверкузенском «Байере», Керима Алайбеговича. Однако долгосрочная стратегия развития и осторожный план, предложенные лондонцами, в конечном итоге сработали против них.

В июле главный тренер Хаби Алонсо лично провел переговоры с молодым футболистом и руководством «Байера», будучи полностью уверенным, что инвестиция в 40 миллионов евро (34,7 миллиона фунтов) за боснийского таланта принесет большую прибыль в будущем.

Честное признание и упущенная возможность

На решающей стадии переговоров главным препятствием стал вопрос гарантии места в стартовом составе:

Конкуренция и аренда: Хаби Алонсо открыто сказал игроку, что из-за высокой конкуренции с Морганом Роджерсом место в основе не гарантировано, и предложил вариант с временной арендой в другом клубе;

Расторопность «Ювентуса»: ТуттоМеркатоВеб сообщает, что пока «Челси», «Наполи» и «Аталанта» затягивали переговоры, в гонку включился туринский «Ювентус» ;

Обещание места в основе: Туринцы предложили Алайбеговичу место в основном проекте без всяких аренд и оперативно закрыли сделку за 32 миллиона евро плюс бонусы .

Старт в Турине: доверие Спаллетти и гол в Лиге Европы

Этот риск «Ювентуса» очень быстро оправдал себя:

Быстрый шанс: После неожиданной травмы лидера команды Кенана Йылдыза для 18-летнего боснийца открылись двери в основной состав;

Дебютный гол: Алайбегович сумел забить свой первый гол в футболке туринцев в матче Лиги Европы против «НЕК Неймеген»;

Признание Спаллетти: Главный тренер Лучано Спаллетти особо отметил хладнокровие, техническое мастерство и высокий уровень молодого атакующего игрока.

Хотя честный подход Алонсо, не дававшего лишних обещаний, лишил «Челси» перспективного вингера, уверенная игра Моргана Роджерса в составе «аристократов» сегодня позволяет лондонцам пережить эту потерю безболезненно.