Дождь из голов: «Бавария» и «Байер» забили в ворота соперников 11 мячей

Во 2-м раунде Кубка Германии ведущие гранды страны подарили своим болельщикам настоящее голевое шоу. Мюнхенская «Бавария» на своем поле приняла «Магдебург» и одержала уверенную крупную победу со счетом 6:1. Леверкузенский «Байер» же дома обыграл «Нюрнберг» со счетом 5:2, эффектно оформив путевку в следующий этап.

Оба гранда продемонстрировали мощный атакующий потенциал и уверенно продолжают свой путь в кубковых баталиях.

Разгром на «Альянц Арене»: 6 мячей от «Баварии»

Мюнхенцы на протяжении всей игры не оставляли сопернику никаких шансов, раз за разом завершая красивые атаки голами:

Яркая игра Олисе: В составе «Баварии» атакующий полузащитник Майкл Олисе открыл счет уже на 10-й минуте, а на 50-й минуте реализовал пенальти, записав на свой счет дубль;

Масштабные атаки: Авторами других голов мюнхенцев стали Сайбари (21), вышедший на замену Альфонсо Дэвис (70), Браун (73), а также Дальбер (90+3) в добавленное арбитром время;

Единственный ответ гостей: В составе «Магдебурга» лишь Жуковски на 15-й минуте удалось ненадолго восстановить равновесие (1:1), но это не остановило победный настрой хозяев.

Мощный камбэк в Леверкузене: 5 ударов «Байера»

Противостояние «Байера» и «Нюрнберга» запомнилось напряженной борьбой и неожиданными поворотами:

Неожиданный удар «Нюрнберга»: Гости начали матч очень активно и благодаря голам Рафаэля (13) и Хойгена (30) повели в счете в Леверкузене (0:2);

Геройство Тапсоба: Вовремя «проснувшийся» защитник «фармацевтов» Эдмон Тапсоба дважды поразил ворота соперника на 41-й и 49-й минутах, восстановив равновесие;

Победные точки: После того как счет сравнялся, хозяева усилили давление — Патрик Шик (70, пен.), Йонас Хофманн (78) и опытный Лукас Васкес (89) забили подряд, установив окончательный счет 5:2.

Данные официального протокола

Кубок Германии. 2-й раунд

«Бавария» — «Магдебург» 6:1

Голы: Олисе (10, 50 пен.), Сайбари (21), Дэвис (70), Браун (73), Дальбер (90+3) — Жуковски (15);

Состав «Баварии»: Урбиг, Станишич, Та, Ито, Браун, Лаймер (Павлович, 68), Гнабри (Дэвис, 46), Бишоф (Дальбер, 75), Олисе (Бойе, 68), Карл, Сайбари (Биндер, 75);

Состав «Магдебурга»: Райманн, Пьер, Тобиас, Нолленбергер, Хюрлайнен (Мергнер, 75), Мюзель, Чавес (Майкл, 63), Жуковски, Атик, Ийоха, Макналти.

«Байер» — «Нюрнберг» 5:2

Голы: Тапсоба (41, 49), Шик (70 пен.), Хофманн (78), Лукас Васкес (89) — Рафаэль (13), Хойген (30);

Состав «Байера»: Бласвих, Васкес, Медина, Тапсоба, Медина, Андрих (Фернандес, 46), Хофманн, Тилльман (Маза, 46), Морейра (Шик, 46), Телла;

Состав «Нюрнберга»: Райхерт, Яниш, Калогеропулос, Отто, Черезоли, Мархиев, Фернандес, Бовинг, Юстван, Рафаэль, Хойген.

Обе команды уверенно преодолели барьер 2-го раунда и еще раз доказали, что являются претендентами на главный трофей Кубка Германии.