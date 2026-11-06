12 очков в 4 матчах: «Бенфика» среди лидеров, «Ювентус» вошел в четверку сильнейших

4-й тур Лиги Европы УЕФА завершился по всему континенту матчами, полными драматизма, бескомпромиссной борьбы и неожиданных результатов. Туринский «Ювентус» оформил важную выездную победу и присоединился к лидерам турнирной таблицы, в то время как немецкий «Байер» на своем поле уступил французскому «Марселю».

А в Лиссабоне «Бенфика» отпраздновала четвертую победу подряд, укрепившись на 2-й строчке турнирной таблицы.

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В центральных противостояниях тура европейские гранды показали разные результаты:

Уверенная победа «Ювентуса»: Туринцы в гостях обыграли нидерландский АЗ со счетом 2:1. Судьбу встречи решили голы Копмейнерса (19) и Коло Муани (37) в первом тайме. После этой победы «Ювентус» с 10 очками поднялся на 4-е место;

Неожиданное поражение в Леверкузене: В Германии «Байер» уступил «Марселю» со счетом 0:1. Единственный победный мяч на 77-й минуте забил Амин Гуири;

Победное шествие «Бенфики» продолжается: Приняв в Лиссабоне польский «Лех», португальцы одержали победу со счетом 3:1 и, набрав 12 очков в 4 матчах, занимают 2-е место в турнирной таблице.

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На других стадионах континента также наблюдалась бескомпромиссная борьба:

Триллер в Шотландии: «Селтик» на своем поле провел богатый на голы боевой матч против турецкого «Бешикташа». Гол, забитый Дураном на 87-й минуте, принес хозяевам волевую победу со счетом 3:2;

«Динамо Загреб» победило в гостях: Хорватская команда забила два безответных мяча в ворота «Сандерленда» в Англии (0:2) и добилась уверенной победы;

Камбэк «Юнион Сент-Жилуаз»: Бельгийцы в гостях у Испании вырвали волевую победу над «Сельтой» со счетом 2:1.

Протоколы матчей: Лига Европы УЕФА, 4-й тур