12 очков в 4 матчах: «Бенфика» среди лидеров, «Ювентус» вошел в четверку сильнейших
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- По итогам 4-го тура Лиги Европы УЕФА, «Бенфика» одержала четвертую победу подряд и закрепила за собой 2-е место в турнирной таблице с 12 очками.
- «Ювентус», обыгравший АЗ в Нидерландах со счетом 2:1, вошел в четверку сильнейших с 10 очками.
- В Леверкузене «Байер» на своем поле уступил «Марселю» со счетом 0:1.
- Также в рамках тура победы одержали клубы «Селтик», «Динамо Загреб» и «Юнион Сент-Жиллуа».
4-й тур Лиги Европы УЕФА завершился по всему континенту матчами, полными драматизма, бескомпромиссной борьбы и неожиданных результатов. Туринский «Ювентус» оформил важную выездную победу и присоединился к лидерам турнирной таблицы, в то время как немецкий «Байер» на своем поле уступил французскому «Марселю».
А в Лиссабоне «Бенфика» отпраздновала четвертую победу подряд, укрепившись на 2-й строчке турнирной таблицы.
Успех «Ювентуса» в Нидерландах и кризис «Байера»
В центральных противостояниях тура европейские гранды показали разные результаты:
Уверенная победа «Ювентуса»: Туринцы в гостях обыграли нидерландский АЗ со счетом 2:1. Судьбу встречи решили голы Копмейнерса (19) и Коло Муани (37) в первом тайме. После этой победы «Ювентус» с 10 очками поднялся на 4-е место;
Неожиданное поражение в Леверкузене: В Германии «Байер» уступил «Марселю» со счетом 0:1. Единственный победный мяч на 77-й минуте забил Амин Гуири;
Победное шествие «Бенфики» продолжается: Приняв в Лиссабоне польский «Лех», португальцы одержали победу со счетом 3:1 и, набрав 12 очков в 4 матчах, занимают 2-е место в турнирной таблице.
Драма с 5 голами в Глазго и другие интересные результаты тура
На других стадионах континента также наблюдалась бескомпромиссная борьба:
Триллер в Шотландии: «Селтик» на своем поле провел богатый на голы боевой матч против турецкого «Бешикташа». Гол, забитый Дураном на 87-й минуте, принес хозяевам волевую победу со счетом 3:2;
«Динамо Загреб» победило в гостях: Хорватская команда забила два безответных мяча в ворота «Сандерленда» в Англии (0:2) и добилась уверенной победы;
Камбэк «Юнион Сент-Жилуаз»: Бельгийцы в гостях у Испании вырвали волевую победу над «Сельтой» со счетом 2:1.
Протоколы матчей: Лига Европы УЕФА, 4-й тур
АЗ (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия) 1:2
Голы: Мердинк (88) — Копмейнерс (19), Коло Муани (37).
«Байер» (Германия) — «Марсель» (Франция) 0:1
Гол: Гуири (77).
«Бенфика» (Португалия) — «Лех» (Польша) 3:1
Голы: Рафа Силва (6), Престианни (67), Судаков (90) — Бенгтссон (72).
«Селтик» (Шотландия) — «Бешикташ» (Турция) 3:2
Голы: Осанд (62), Дуран (78, 87) — Олайтан (54), Кёкчю (85).
«Сандерленд» (Англия) — «Динамо З» (Хорватия) 0:2
Голы: Стойкович (23), Бельо (39).
«Сельта» (Испания) — «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия) 1:2
Голы: Дуран (11) — Занели (35, 49).
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