Лидс — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция
Английская Премьер-лига: Лидс — Манчестер Юнайтед. Начало матча: 18 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Лидс»: 1. Траффорд Дж., 4. Ампаду И., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 30. Эльведи Н., 3. Гудмундссон Г., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 19. Окафор Н., 18. Штах А., 22. Танака А.
Главный тренер «Лидс»: Фарке Д.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 17. Андрей Сантос, 20. Балеба К., 2. Далот Д., 16. Диалло А., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 6. Мартинес Л., 19. Мбемо Б., 18. Тилеманс Ю., 15. Йоро Л.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Каррик М.
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