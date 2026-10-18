Лидс — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция

·37·Спорт
Лидс — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: ЛидсМанчестер Юнайтед. Начало матча: 18 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лидс»: 1. Траффорд Дж., 4. Ампаду И., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 30. Эльведи Н., 3. Гудмундссон Г., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 19. Окафор Н., 18. Штах А., 22. Танака А.

Главный тренер «Лидс»: Фарке Д.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 17. Андрей Сантос, 20. Балеба К., 2. Далот Д., 16. Диалло А., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 6. Мартинес Л., 19. Мбемо Б., 18. Тилеманс Ю., 15. Йоро Л.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Каррик М.

ЛидсМанчестер ЮнайтедАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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