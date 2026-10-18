Реал Мадрид — Севилья: составы и текстовая трансляция

·46·Спорт
Реал Мадрид — Севилья: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Реал МадридСевилья. Начало матча: 19 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 16. Конате И., 4. Хёйсен Д., 17. Кукурелья М., 5. Беллингем Дж., 14. Тчуамени О., 9. Эндрик, 15. Гюлер А., 25. Диоманде У., 10. Мбаппе К.

Запасные «Реал Мадрид»: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 19. Эспи К., 13. Лунин А., 31. Наварро Хименес Х., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б.

Главный тренер «Реал Мадрид»: Моуринью Ж.

Стартовый состав «Севилья»: 1. Влаходимос О., 2. Иглесиас Х., 5. Кастрин, 4. Салас К., 17. Суасо Г., 6. Агуме Л., 24. Фофана Ю., 11. Варгас Р., 10. Пеке, 20. Коррейя Ф. (капитан), 9. Уре Р.

Запасные «Севилья»: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 29. Крус Х., 3. Диас Х., 21. Эджуке Ч., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 27. Гильен Н., 33. Ромеро Р., 12. Санганте А., 19. Стассен Л.

Главный тренер «Севилья»: Гарсия Л.

Прямая трансляция1-0 LIVE
301-0
Мяч в сетке ворот! Арда Гюлер («Реал Мадрид») становится автором гола.
27
Реал Мадрид исполняет штрафной удар.
27
Юссуф Фофана (Севилья) сыграл очень грубо в борьбе за мяч, и Матео Бускетс остановил игру, назначив штрафной удар в пользу Реал Мадрида.
24🟨
Феликс Коррея (Севилья) получил жёлтую карточку за фол.
24
Матч: Реал Мадрид - Севилья. Счет: 0-0. Комментарий: Феликс Коррея (Севилья) продемонстрировал крайне неспортивное поведение.
23🟨
Желтая карточка в руках судьи? Да, именно так! Дин Хёйсен («Реал Мадрид») получает предупреждение.
23
Матч: Реал Мадрид - Севилья. Счет: 0-0. Комментарий: Дин Хёйсен (Реал Мадрид) получил желтую за неспортивное поведение.
23
Ян Диоманде (Реал Мадрид) бил близок к голу, пробив из штрафной, но мяч пролетел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и судья назначил удар от ворот Севильи.
21
Эндрик (Реал Мадрид) вышел на ударную позицию. Он создал для себя пространство и нанес мощный удар низом по центру ворот. Одиссеас Влаходимос великолепно парировал этот отличный удар!
18
Джуд Беллингем (Реал Мадрид) пытается идти вперед, но ошибается при приеме и теряет мяч. Мяч уходит за пределы поля, и вратарь Севильи введет его в игру.
17
Мяч отскочил за пределы штрафной к оставленному без опеки защитников Федерико Вальверде (Реал Мадрид). Он без раздумий пробил по воротам, но, к сожалению, мяч попал в его же партнера по команде.
15
Рубен Варгас (Севилья) в ярости от упущенного шанса из вратарской. Он добил отскочивший мяч в считанных дюймах от левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и Реал Мадрид возобновит игру ударом от ворот.
15
Севилья выполняет опасный штрафной удар.
15
Ян Диоманде (Реал Мадрид) нарушил правила против соперника, и Матео Бускетс дал свисток, зафиксировав фол. «Севилья» выполнит штрафной удар.
12
Реал Мадрид демонстрирует великолепную командную игру. Они очень красиво пасуют друг другу. Превосходное командное взаимодействие.
8
Реал Мадрид организует игру точными передачами для создания новых атакующих возможностей.
4
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) пробил по воротам, но его удар получился крайне неточным, и мяч пролетел в нескольких метрах от правой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Севильи введет его в игру.
3
Игроки «Севильи» перепасовываются короткими передачами.
2
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) совершил грубый фол. Судья Матео Бускетс внимательно следил за эпизодом. Назначено преимущество в пользу Севильи. Они исполнят штрафной удар.
1
Первый тайм начался.
00:04
Матч начинает Севилья.
00:00
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Матео Бускетс.
00:00
Теперь нам известны стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
00:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на наш текстовый онлайн-репортаж, в котором мы будем оперативно информировать вас о всех событиях матча.
Реал МадридСевильяЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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