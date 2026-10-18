Реал Мадрид — Севилья: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Реал Мадрид — Севилья. Начало матча: 19 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 16. Конате И., 4. Хёйсен Д., 17. Кукурелья М., 5. Беллингем Дж., 14. Тчуамени О., 9. Эндрик, 15. Гюлер А., 25. Диоманде У., 10. Мбаппе К.

Запасные «Реал Мадрид»: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 19. Эспи К., 13. Лунин А., 31. Наварро Хименес Х., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б.

Главный тренер «Реал Мадрид»: Моуринью Ж.

Стартовый состав «Севилья»: 1. Влаходимос О., 2. Иглесиас Х., 5. Кастрин, 4. Салас К., 17. Суасо Г., 6. Агуме Л., 24. Фофана Ю., 11. Варгас Р., 10. Пеке, 20. Коррейя Ф. (капитан), 9. Уре Р.

Запасные «Севилья»: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 29. Крус Х., 3. Диас Х., 21. Эджуке Ч., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 27. Гильен Н., 33. Ромеро Р., 12. Санганте А., 19. Стассен Л.

Главный тренер «Севилья»: Гарсия Л.