Встреча с Ксоландом и Ксусановйм: Баксодир Джалолов посетил резденсию «Манчестер Сити»

·85·Спорт
Встреча с Ксоландом и Ксусановйм: Баксодир Джалолов посетил резденсию «Манчестер Сити»

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по любительскому боксу, непобежденный узбекский боксер, успешно выступающий на профессиональном ринге, Баксодир Джалолов (18-0, 15 КО) после успешного боя в Лондоне посетил тренировочную базу именитого английского клуба — «Манчестер Сити».

«Биг Узбек» встретился со звездой мирового футбола Эрлингом Холандом и нашим соотечественником Абдукодиром Хусановым, выступающим за «горожан», и провел с ними искреннюю беседу.

18-я победа в Лондоне и нокдаун в 5-м раунде

Поездка Баходира Джалолова в Великобританию началась с очередной уверенной победы на официальном ринге:

  • Победа над Соломоном Дакресом: В рамках вечера профессионального бокса на знаменитой лондонской арене О2 Арена наш соотечественник провел полный 10-раундовый бой против представителя хозяев ринга Соломона Дакреса (10-2, 3 КО);

  • Мощный удар в 5-м раунде: Доминируя на протяжении всего поединка, Джалолов в пятом раунде вывел соперника из равновесия и отправил его в нокдаун;

  • Беспроигрышная серия: Победив единогласным решением судей, наш 32-летний богатырь довел свой рекорд до 18 побед (15 нокаутом) и укрепил статус непобежденного бойца.

Встреча в резиденции «Манчестер Сити»: поддержка от Холанда и Хусанова

По завершении поединка в Лондоне Джалолов и его команда отправились в Манчестер и побывали в расположении клуба «горожан»:

  • Беседа с Эрлингом Холандом: Баходир Джалолов встретился с одним из сильнейших бомбардиров мирового футбола, норвежским нападающим Эрлингом Холандом, обменявшись мнениями о спортивном опыте и успехах;

  • Национальная поддержка Абдукодира Хусанова: Он лично поддержал защитника национальной сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, защищающего цвета «Манчестер Сити», и пожелал ему огромных успехов в АПЛ и на европейской арене;

  • Реакция в социальных сетях: На своей странице в Instagram Баходир опубликовал историческую фотографию с Холандом, Хусановым и одноклубниками, оставив искреннюю подпись: «Мы посетили тренировочную базу “Манчестер Сити”! Большое спасибо клубу за потрясающую поездку!»

Подобные международные поездки Баходира Джалолова, главной целью которого является завоевание пояса абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории, в очередной раз демонстрируют авторитет узбекского спорта на мировой арене.

Баходир ДжалоловМанчестер СитиЭрлинг ХоландСоломон Дакрес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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