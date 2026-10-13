Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе

Обозреватель известного американского издания Бад Лефт Хук Джон Хансен резко высказался о предстоящем поединке между двукратным олимпийским чемпионом, непобежденным узбекистанским супертяжеловесом Баходиром Джалоловым (17-0, 15 КО) и британцем Соломоном Дакресом (10-1, 3 КО).

Аналитик подчеркнул, что скептически смотрит на планы и развитие карьеры Джалолова в профессиональном ринге, отметив, что даже после 17 победных боев в его карьере не наблюдается серьезных качественных изменений.

«Было бы интересно 3-5 лет назад»: Резкие мнения Хансена

Американский эксперт пишет о темпах развития Джалолова на профессиональном поприще:

Риск топтания на месте: «Если бы Баходир Джалолов вышел на ринг против соперника уровня Соломона Дакреса три-пять лет назад, этот бой вызвал бы у меня огромное волюмное волнение. Однако сейчас создается впечатление, что за 17 профессиональных боев он фактически остался на прежнем месте»;

Противоречие олимпийского цикла и профессионального бокса: Эксперт обратил внимание на то, что впереди приближается новый олимпийский отборочный цикл;

Два вероятных исхода: «Меня можно убедить только в одном из двух: либо этот бой станет для Джалолова первым настоящим испытанием в профессиональной карьере, либо это будет просто очередной, чуть более интересный для фанатов обычный бой, после чего Баходир снова отправится за третьим олимпийским золотом».

Вечер бокса в Лондоне и последняя победа

Важные детали о предстоящем бое и текущей форме Джалолова:

Время и место боя: Противостояние Джалолов — Дакрес состоится 17 октября в рамках крупного вечера бокса, который пройдет в столице Великобритании — Лондоне;

Главное событие вечера: В центральном бою этого боксерского турнира пройдет нашумевший реванш между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли;

Последний бой Джалолова: В последний раз Баходир Джалолов выходил на профессиональный ринг 9 мая текущего года в Манчестере и досрочно победил опытного хорвата Агрона Смакичи (21-4, 19 КО).

Ожидается, что этот поединок в Лондоне станет для «Большого узбека» не только возможностью одержать 18-ю победу, но и шансом дать достойный ответ на претензии западных критиков и экспертов прямо на ринге.