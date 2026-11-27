Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер и представитель Демократической Республики Конго Мартин Баколе проведут очный поединок в рамках супершоу с участием британских звезд бокса Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа . Официальное объявление об этом было сделано на странице председателя Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха в социальных сетях.

Соперник Баходира Джалолова может измениться: Уайт заявил о готовности к бою с Уайлдером

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Наш соотечественник Баходир Джалолов свой последний бой на профессиональном ринге провел 17 октября в Лондоне против представителя хозяев Соломона Дакреса , одержав победу единогласным решением судей и отправив соперника в нокдаун в 5-м раунде. После этого успеха 32-летний узбекский боксер поднялся на три строчки в обновленном рейтинге WBO, заняв 4-е место .

Последние результаты боксеров: Деонтей Уайлдер в последний раз выходил на ринг 4 апреля в Лондоне, где победил британца Дерека Чисору раздельным решением судей, а Мартин Баколе не боксировал с тех пор, как в мае 2025 года сыграл вничью с нигерийцем Эфе Аджагбой .

Травма Опетаи и вариант с Баходиром Джалоловым: Изначально в качестве соперника Уайлдера рассматривался австралиец Джей Опетая , однако он был исключен из турнира из-за травмы руки. По данным американских СМИ, после этого в числе основных кандидатов на замену активно обсуждалось имя непобежденного узбекского мастера бокса Баходира Джалолова , но в итоге организаторы остановились на кандидатуре Мартина Баколе.

Дата и место боя: Большой вечер бокса состоится 11 декабря на великолепном стадионе «Миллениум» (Принкипалитй Стадиум) в Кардиффе (Уэльс), а противостояние Уайлдер — Баколе пройдет в качестве одного из главных боев вечера (ко-маин евент).

Почему Баходир Джалолов рассматривается как самый подходящий соперник для Уайлдера?

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Показатели Детали Рекорд Баходира Джалолова 18 боев, 18 побед (15 нокаутов, без поражений) Чемпион по версии WBO Даниэль Дюбуа Первая четверка рейтинга WBO 1. Александр Усик, 2. Тайсон Фьюри, 3. Энтони Джошуа, 4. Баходир Джалолов Дата и место шоу в Кардиффе 11 декабря, стадион «Миллениум» (Кардифф, Уэльс) Пары главных боев Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа / Деонтей Уайлдер — Мартин Баколе

Как вы думаете, если бы бой против Деонтея Уайлдера достался Баходиру Джалолову, смог бы наш соотечественник победить американского нокаутера?

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