Перед большим боем в Лондоне Баходир Джалолов и Соломон Дакрес прошли взвешивание

·91·Спорт
Перед большим боем в Лондоне Баходир Джалолов и Соломон Дакрес прошли взвешивание

Непобежденный узбекский мастер кожаной перчатки выступающий в супертяжелом весе, двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов (17-0, 15 КО) провел официальную церемонию взвешивания перед своим очередным профессиональным боем.

Его соперник — представитель Великобритании Соломон Дакрес (10-1, 3 КО). На организованной перед боем церемонии оба боксера зафиксировали свои показатели и приняли участие в традиционной битве взглядов (факе-то-факе).

Результаты взвешивания: у Джалолова значительное преимущество в весе

Официальные показатели, обнародованные организаторами, выглядят следующим образом:

  • Баходир Джалолов: 255,12 фунта (115,72 кг);

  • Соломон Дакрес: 242,9 фунта (110,18 кг);

  • Разница в весе: Выяснилось, что узбекский боксер тяжелее своего соперника ровно на 5,54 килограмма. Ожидается, что этот фактор еще больше усилит ударную мощь Джалолова и его физическое давление при удержании дистанции.

Когда и где пройдет бой?

  • Место проведения боя: столица Великобритании город Лондон;

  • Дата: 17 октября;

  • Значение состязания: Для Баходира Джалолова этот поединок станет одним из решающих испытаний на пути к приближению к вершинам рейтинга супертяжелого веса и получению статуса официального претендента на чемпионский пояс мира.

Предыдущие бои и состояние боксеров

Оба бойца подходят к рингу с серией уверенных побед:

  • Последний успех Джалолова: Наш соотечественник последний раз проводил бой в мае этого года. Тогда он в седьмом раунде нокаутировал опытным техническим нокаутом хорватского боксера Агрона Смакичи (21-4, 19 КО), закрепив свой статус абсолютного нокаутера;

  • Показатель Дакреса: Британский боксер последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, одержав важную победу единогласным решением судей над опасным украинским нокаутером Владиславом Сиренко (23-1, 20 КО).

Ожидается, что это противостояние в центре Лондона станет одним из самых интересных событий года для любителей узбекского бокса.

Баходир ДжалоловСоломон ДакресЛондонсупертяжелый вес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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