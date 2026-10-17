Перед большим боем в Лондоне Баходир Джалолов и Соломон Дакрес прошли взвешивание
Непобежденный узбекский мастер кожаной перчатки выступающий в супертяжелом весе, двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов (17-0, 15 КО) провел официальную церемонию взвешивания перед своим очередным профессиональным боем.
Его соперник — представитель Великобритании Соломон Дакрес (10-1, 3 КО). На организованной перед боем церемонии оба боксера зафиксировали свои показатели и приняли участие в традиционной битве взглядов (факе-то-факе).
Результаты взвешивания: у Джалолова значительное преимущество в весе
Официальные показатели, обнародованные организаторами, выглядят следующим образом:
Баходир Джалолов: 255,12 фунта (115,72 кг);
Соломон Дакрес: 242,9 фунта (110,18 кг);
Разница в весе: Выяснилось, что узбекский боксер тяжелее своего соперника ровно на 5,54 килограмма. Ожидается, что этот фактор еще больше усилит ударную мощь Джалолова и его физическое давление при удержании дистанции.
Когда и где пройдет бой?
Место проведения боя: столица Великобритании город Лондон;
Дата: 17 октября;
Значение состязания: Для Баходира Джалолова этот поединок станет одним из решающих испытаний на пути к приближению к вершинам рейтинга супертяжелого веса и получению статуса официального претендента на чемпионский пояс мира.
Предыдущие бои и состояние боксеров
Оба бойца подходят к рингу с серией уверенных побед:
Последний успех Джалолова: Наш соотечественник последний раз проводил бой в мае этого года. Тогда он в седьмом раунде нокаутировал опытным техническим нокаутом хорватского боксера Агрона Смакичи (21-4, 19 КО), закрепив свой статус абсолютного нокаутера;
Показатель Дакреса: Британский боксер последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, одержав важную победу единогласным решением судей над опасным украинским нокаутером Владиславом Сиренко (23-1, 20 КО).
Ожидается, что это противостояние в центре Лондона станет одним из самых интересных событий года для любителей узбекского бокса.
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