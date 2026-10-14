Когда начнет бой Баходир Жалолов и Соломон Дакрес?

·58·Спорт
Когда начнет бой Баходир Жалолов и Соломон Дакрес?

Двукратный чемпион Олимпийских игр, знаменитый узбекский боксер супертяжелого веса Баходир Жалолов 17 октября проведет свой очередной бой в городе Лондон. Соперником нашего соотечественника станет опытный и искушенный британский мастер кожаной перчатки Соломон Дакрес.

Это противостояние между двумя сильными боксерами вызывает большой интерес у любителей мирового бокса и специалистов.

Время боя и прямая трансляция

Подробности большого вечера бокса в Лондоне:

  • Время начала: Данное соревнование стартует 17 октября в 21:00 по ташкентскому времени;

  • Прямой эфир: Болельщики смогут посмотреть этот захватывающий поединок в прямом эфире на платформе гиганта мирового спортивного стриминга ДАЗН.

Баходир Жалолов: Рекорд, украшенный нокаутами

Наш соотечественник уверенно идет без поражений на профессиональном ринге:

  • Последний бой: Жалолов в последний раз выходил на ринг в мае 2026 года против Агрона Смакичи и победил соперника техническим нокаутом;

  • Профессиональный результат: На счету узбекского боксера имеется 17 побед, причем 15 из них были добыты досрочно, нокаутом;

  • Высокая спортивная форма: Олимпийский чемпион уверенно движется к элите супертяжелого веса, и этот бой играет важную роль в том, чтобы сделать еще один шаг к чемпионским поясам.

Соломон Дакрес: Соперник, выступающий у себя дома

Британский боксер также считается довольно серьезным и неудобным оппонентом:

  • Последний поединок: Дакрес в последний раз проводил бой в июле 2025 года против Владислава Сиренко и одержал уверенную победу единогласным решением судей;

  • Статистика на ринге: На счету британского спортсмена зафиксировано 10 побед и всего 1 поражение;

  • Фактор хозяина ринга: Ожидается, что проведение боя в Лондоне придаст Дакресу поддержку местных болельщиков и психологическое преимущество.

Данное бескомпромиссное противостояние имеет важное значение для обоих спортсменов с точки зрения подъема в мировом рейтинге и прокладывания пути к будущим большим чемпионским боям.

Баходир ЖалоловСоломон Дакресбоксерские бои в ЛондонеDAZN
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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