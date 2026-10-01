Драматичный вечер в аэропорту: Жезуш и Проэнса не смогли остановить уход Роналду

·30·Спорт
Драматичный вечер в аэропорту: Жезуш и Проэнса не смогли остановить уход Роналду

Конфликт вокруг сборной Португалии принимает неожиданный и драматичный оборот. Руководство отечественного футбола до последней минуты боролось за то, чтобы вернуть Криштиану Роналду, покинувшего расположение лагеря перед важнейшим матчем Лиги наций против Дании.

Согласно эксклюзивному сообщению влиятельного испанского издания Marca, главный тренер Жорже Жезуш и президент Португальской футбольной федерации (ФПФ) Педру Проэнса лично отправились вслед за Роналду в международный аэропорт Копенгагена.

Одинокий самолет и неотмененное решение

По имеющимся данным, руководители делегации призывали нападающего остаться в распоряжении национальной сборной и отложить разногласия в сторону. Но, несмотря на тяжелый очный разговор, Роналду остался тверд в своей позиции и открыто отказался возвращаться в команду:

  • График рейсов: Личный самолет Роналду приземлился в Копенгагене примерно в 22:15 по местному времени.

  • Полет в сторону Мадрида: После безрезультатных переговоров в аэропорту в 23:35 воздушное судно с футболистом на борту вылетело в сторону столицы Испании. Ожидается, что оттуда капитан отправится в Саудовскую Аравию.

Угроза 6-месячной дисквалификации и раскол среди болельщиков

После этого громкого демарша звездного форварда ждут суровые последствия. Согласно дисциплинарному кодексу ФПФ, футболист, самовольно покинувший расположение команды, может быть лишен права выступать на срок от одного до шести месяцев и подвергнут денежному штрафу.

В настоящее время реакция общественности на это событие неоднозначна:

  • Одна группа болельщиков вспоминает 20-летнюю службу капитана и оценивает как неуважение то, что тренер Жорже Жезуш заставлял его разминаться в течение 30 минут в матче с Норвегией, но так и не выпустил на поле;

  • Другая сторона подчеркивает, что национальные интересы и командная дисциплина превыше любой личности, и открыто критикует уход Роналду перед важнейшей игрой как предательство.

Тот факт, что даже поездка руководства в аэропорт с уговорами не принесла результатов, практически превращает в реальность предположения о том, что рекорд Роналду из 234 матчей и 146 голов в национальной футболке может завершиться на этой ноте.

Криштиану РоналдуПортугальская футбольная федерация (FPF)ДанияЛига наций
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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