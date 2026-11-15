Жорже Жезуш после позорного поражения: «Как бы нам помог Роналду?»
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- Сборная Португалии потерпела крупное поражение со счетом 1:4 от Дании в первом матче после завершения Криштиану Роналду международной карьеры.
- Главный тренер Жорже Жезуш подчеркнул, что связывать поражение с отсутствием 41-летнего звезды нелогично, и в резкой форме напомнил, что он больше не играет за сборную.
- В матче, прошедшем 14 ноября в городе Брага, португальцы пропустили четыре гола из-за ошибок в защите.
Сборная Португалии на своем поле уступила Дании со счетом 1:4. Этот матч Криштиану Роналду стал первой игрой команды после того, как он объявил о завершении международной карьеры. В связи с этим главного тренера Жорже Жезуша спросили об отсутствии легендарного нападающего. Однако ответ тренера не оставил равнодушными ни журналистов, ни футбольных болельщиков.
Для сборной Португалии этот вечер стал особенным по нескольким причинам. С одной стороны, команда вышла на поле с настроением попрощаться с одним из величайших футболистов в своей истории — Криштиану Роналду С другой стороны, ожидаемого болельщиками результата достичь не удалось: Дания разгромила португальцев с крупным счетом.
После матча на пресс-конференции основное внимание снова было приковано к Роналду. Журналисты спросили Жорже Жезуша, не хватило ли команде 41-летней звезды.
Ответ Жезуша: «Он больше не играет за сборную»
Тренер отреагировал на вопрос довольно резко. По его мнению, после того как Роналду завершил карьеру в национальной команде, указывать на его отсутствие как на причину поражения нелогично.
«Роналду не хватило? Что значит «не хватило»? Он больше не играет за сборную. Как он мог нам помочь в таком случае? Должен был сесть рядом со мной на пресс-конференции? Роналду больше не играет, его здесь нет. Он принял свое твердое решение по этому поводу», — сказал Жезуш.
Этот ответ тренера стал главной темой для обсуждения в Португалии. Ведь уход Роналду из сборной — это не просто прощание с очередным игроком, а завершение целой эпохи.
Почему Португалия крупно проиграла в первом матче после ухода Роналду?
14 ноября в Браге в рамках матча Лиги наций Дания обыграла Португалию со счетом 4:1.
На 43-й минуте матча Пьер-Эмиль Хёйбьерг реализовал пенальти и открыл счет. В начале второго тайма Расмус Хёйлунн дважды — на 49-й и 57-й минутах — поразил ворота соперника. На 75-й минуте Йоаким Андерсен забил четвертый гол.
Португалия ответила лишь голом Бернарду Силвы в компенсированное время.
Таким образом, первый матч после завершения международной карьеры Роналду закончился для португальцев тяжелым поражением. Примечательно, что за первые четыре матча группового этапа команда пропустила всего четыре гола. А против Дании пропустила столько же за один вечер.
Однако объяснять поражение только отсутствием Роналду было бы неправильно. Ошибки в обороне и эффективные действия датских нападающих также оказали серьезное влияние на результат.
Как завершилась эпоха Роналду в сборной?
Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии 5 ноября. Его последним матчем за национальную команду стала игра против Уэльса 24 сентября, в которой португальцы победили со счетом 1:0.
Роналду провел за сборную 234 матча и забил 146 голов. Он сохранил за собой рекорды как футболист, сыгравший наибольшее количество международных матчей и забивший наибольшее количество голов в истории мужского футбола.
В последние месяцы перед его уходом возникли разногласия с Жорже Жезушем. Роналду был недоволен тем, что остался в запасе на сентябрьский матч против Норвегии, а затем досрочно покинул расположение сборной.
Позже футболист заявил о нарушении договоренностей с тренером. Жезуш же отметил, что принимал решения, исходя из интересов команды. Официальное заявление об уходе Роналду из сборной было сделано 5 ноября.
Как Португалия проводила Роналду?
Матч против Дании запомнился не только поражением, но и символическими мероприятиями, посвященными Роналду.
Перед выходом на поле игроки сборной Португалии появились в футболках с легендарным 7-м номером нападающего. На стадионе были вывешены баннеры, посвященные бывшему капитану.
Федерация футбола Португалии постаралась особо отметить роль Роналду в истории национальной команды. Это был знак уважения к игроку, который защищал честь страны на протяжении 23 лет.
Однако лучшим подарком для болельщиков могла бы стать победа. Но команда не справилась с этой задачей.
Португалия остается лидером группы даже после поражения
Несмотря на поражение от Дании, Португалия сохранила лидерство в группе 4 Лиги А Лиги наций с 12 очками. Дания идет на втором месте с 9 очками. Обе команды уже обеспечили себе выход в четвертьфинал.
Таким образом, для подопечных Жезуша это поражение стало серьезным предупреждением, но главная цель в турнире все еще актуальна.
Вывод таков: уход Криштиану Роналду из сборной — это завершение большой эпохи для португальского футбола. Но теперь команде нужно формировать новых лидеров, не полагаясь на его имя и авторитет. Резкий ответ Жезуша напоминает именно об этой истине: никто не сможет легко заменить Роналду, но Португалия должна научиться побеждать и без его участия.
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