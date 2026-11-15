Жорже Жезуш после позорного поражения: «Как бы нам помог Роналду?»

Сборная Португалии на своем поле уступила Дании со счетом 1:4. Этот матч Криштиану Роналду стал первой игрой команды после того, как он объявил о завершении международной карьеры. В связи с этим главного тренера Жорже Жезуша спросили об отсутствии легендарного нападающего. Однако ответ тренера не оставил равнодушными ни журналистов, ни футбольных болельщиков.

Для сборной Португалии этот вечер стал особенным по нескольким причинам. С одной стороны, команда вышла на поле с настроением попрощаться с одним из величайших футболистов в своей истории — Криштиану Роналду С другой стороны, ожидаемого болельщиками результата достичь не удалось: Дания разгромила португальцев с крупным счетом.

После матча на пресс-конференции основное внимание снова было приковано к Роналду. Журналисты спросили Жорже Жезуша, не хватило ли команде 41-летней звезды.

Ответ Жезуша: «Он больше не играет за сборную»

Тренер отреагировал на вопрос довольно резко. По его мнению, после того как Роналду завершил карьеру в национальной команде, указывать на его отсутствие как на причину поражения нелогично.

«Роналду не хватило? Что значит «не хватило»? Он больше не играет за сборную. Как он мог нам помочь в таком случае? Должен был сесть рядом со мной на пресс-конференции? Роналду больше не играет, его здесь нет. Он принял свое твердое решение по этому поводу», — сказал Жезуш.

Этот ответ тренера стал главной темой для обсуждения в Португалии. Ведь уход Роналду из сборной — это не просто прощание с очередным игроком, а завершение целой эпохи.