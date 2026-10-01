Отстранение до 6 месяцев и штраф: Роналду может быть наказан за уход из сборной

Конфликт вокруг сборной Португалии перерастает в уровень правовых и дисциплинарных наказаний. Нападающий «Аль-Насра» и капитан национальной команды Криштиану Роналду может быть подвергнут официальному наказанию за то, что самовольно покинул расположение лагеря в преддверии важного матча против Дании.

Сообщалось, что это решение 41-летнего футболиста стало результатом острого конфликта, возникшего после того, как главный тренер Жорже Жезуш не выпустил его на поле в матче против Норвегии. Однако весьма вероятно, что этот поступок не останется без наказания со стороны Португальской футбольной федерации (ФПФ).

Конкретный пункт в регламенте: дисквалификация от 1 до 6 месяцев

В официальном дисциплинарном регламенте Португальской футбольной федерации установлены строгие ограничения за случаи безпричинного оставления сбора национальной команды:

«Если футболист, получивший вызов в сборную, самовольно покидает расположение команды или без уважительной причины не является на тренировку, матч или другое мероприятие с участием национальных сборных (либо на любое мероприятие, связанное с защитой чести ФПФ или Португалии), он лишается права выступать на срок от одного до шести месяцев».

Согласно документу, помимо обязательного запрета, предусмотрено и символическое финансовое наказание:

Финансовая санкция: Игрок оштрафуется на сумму от 5 до 10 расчетных единиц.

Размер суммы: Поскольку в настоящее время одна единица установлена в размере 102 евро, сумма штрафа составит примерно от 500 до 1000 евро.

Реакция болельщиков и общественности разделилась

Это решение Роналду вызвало большие споры в мировом футболе. На этот раз мнение общественности в отношении капитана, который годами был главным героем национальной команды, неоднозначно.

Многие болельщики и эксперты открыто критикуют уход Роналду со сбора, подчеркивая, что даже величайший футболист не может быть выше командной дисциплины, интересов тренера и страны.

Если ФПФ приведет требования своего регламента в полное исполнение, эта дисквалификация может серьезно повлиять на участие Роналду не только в сборной, но и в официальных матчах вообще. Сам футболист пока не делал заявлений относительно официальных дисциплинарных разбирательств.