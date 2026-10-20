Роналду попросил федерацию смягчить наказание — ФПФ дала неожиданный ответ

События вокруг сборной Португалии вышли на новый этап. По информации авторитетного издания страны Рекорд, капитан национальной команды Криштиану Роналду официально обратился в Португальскую федерацию футбола (ФПФ) с просьбой смягчить назначенную ему месячную дисквалификацию.

Звездный нападающий привел в своем заявлении веские основания для смягчения меры наказания.

3 аргумента, приведенных Роналду, и резкий ответ Федерации

Криштиану Роналду представил дисциплинарному комитету три основных довода с целью сократить наказание за свои действия:

«Огромный вклад в развитие футбола»: Многолетняя карьера и авторитет в мировом футболе;

«Заслуги перед спортом»: Исторические достижения и трофеи, завоеванные в составе национальной сборной;

«Решающий вклад в установление истины по делу»: Сотрудничество в ходе внутреннего расследования.

Решение федерации: ФПФ полностью признала и приняла во внимание первые два довода — огромные заслуги игрока. Однако третий аргумент был категорически отвергнут. В своем заявлении федерация подчеркнула: «Поскольку большая часть фактов была доступна в открытых источниках, необходимости в проведении долгого и сложного расследования не было вообще».

Корень конфликта: разногласия с Жезушем

Напомним, что поводом для столь жестких санкций стал матч в рамках Лиги наций:

Пребывание в запасе и уход из расположения: После того как главный тренер Жорже Жезуш не выпустил форварда на поле в матче против Норвегии (2:1), звезда «Ан-Насра» самовольно покинула расположение команды;

Месячное отстранение: За это поведение ФПФ дисквалифицировала игрока на 30 дней и оштрафовала на символическую сумму в 255 евро.

Шанс на возвращение в сборную в ноябре

Несмотря на то что дисквалификация остается в силе, для поклонников Роналду появляются и позитивные новости: