Какое наказание ждет Криштиану Роналду за самовольный уход из сборной?

Из-за конфликта между капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду и главным тренером Жорже Жезушем самовольный уход звездного футболиста из расположения команды вызвал серьезные правовые и дисциплинарные споры. После того как нападающий покинул базу команды, перед повесткой дня встал вопрос о том, какие меры наказания могут быть применены к нему в соответствии с регламентом национальной федерации.

Согласно официальному дисциплинарному кодексу Португальской федерации футбола, самовольный уход члена сборной с тренировочного сбора без уважительной причины считается строго наказываемым нарушением.

Что предусмотрено в регламенте? Финансовые и спортивные санкции

В уставе федерации четко определены два вида наказания за подобные действия:

Финансовый штраф: В соответствии с дисциплинарным кодексом, на футболиста, самовольно покинувшего расположение сборной, налагается штраф в размере от 500 до 1 020 евро ;

Отстранение от матчей (дисквалификация): Помимо финансовой стороны, существует более серьезное спортивное наказание — если официально подтвердится, что футболист покинул лагерь без уважительной причины, он может быть полностью отстранен от соревнований на срок от 1 месяца до 6 месяцев.

Будет ли регламент полностью применен к звезде?

В настоящее время футбольную общественность и экспертов интересует единый вопрос: сможет ли Португальская федерация футбола безоговорочно исполнить правила в отношении величайшей фигуры в своей истории?

Символичность финансового наказания: Штраф в размере от 500 до 1000 евро имеет символическое значение для мультимиллионера уровня Роналду, выступающего в Саудовской Аравии, и не создаст никаких финансовых трудностей;

Угроза дисквалификации и компромисс: Однако вопрос о дисквалификации на срок до 6 месяцев гораздо сложнее. Поскольку такое решение может еще больше углубить внутренний раскол в футболе страны, высока вероятность того, что руководство попытается закрыть инцидент «двусторонним соглашением» или более мягкой дипломатической формулой, не доводя дело до уровня официального наказания.

Решение, которое примет дисциплинарный комитет федерации по данному делу, станет принципиальным экзаменом, показывающим, стоит ли верховенство закона в национальной команде выше личного статуса и рекордов.