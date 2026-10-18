Криштиану Роналду объявил о вложении 10 млн евро в новый бизнес-проект

Мировая звезда футбола и предприниматель Криштиану Роналду продолжает расширять свою бизнес-империю. Как сообщает авторитетное португальское издание СИК Нотикиас, 41-летний футболист инвестировал 10 миллионов евро из личных средств в создание и производство нового бренда премиальной минеральной воды.

В проекте в качестве его полноправного партнера участвует крупный промышленный гигант Португалии — группа компаний Утеиринхо.

Общие инвестиции в 20 миллионов евро и доля 50/50

Новый бизнес-проект имеет огромный финансовый охват, стороны разделили расходы поровну:

Распределение инвестиций: Группа Утеиринхо также направила в проект 10 миллионов евро, в результате чего общий объем начальных инвестиций достиг 20 миллионов евро ;

Равноправное партнерство: В рамках данной сделки Криштиану Роналду стал владельцем ровно 50-процентной доли нового предприятия;

Привлечение итальянских дизайнеров: Разработка концепции нового бренда и дизайна бутылки была поручена одной из известных итальянских дизайн-студий.

Выход на глобальный рынок в 2027 году и новые рабочие места

По новому бренду воды намечены четкие стратегические планы:

Запуск завода: Завершение строительства завода по розливу воды, оснащенного новейшими технологиями, и выпуск продукции в продажу намечены на конец 2027 года ;

Международный экспорт: Продукция сначала будет поставляться на внутренний рынок Португалии, а затем в глобальные международные торговые сети;

Ведущий партнер на рынке Португалии: Стоит отметить, что в настоящее время компания Утеиринхо контролирует ровно 45 процентов рынка питьевой воды Португалии. Ожидается, что за счет нового завода в регионе будут созданы еще несколько десятков дополнительных рабочих мест.

Роналду и здоровый образ жизни: Опыт Урсу9

Интерес Криштиану к водному бизнесу не случаен:

Известный проект Урсу9: В июне 2023 года в Мадриде Роналду официально представил общественности бренд минеральной щелочной воды Урсу9 и стал его соучредителем;

Пропаганда здоровых привычек: Для футболиста, который всегда пропагандирует здоровое питание, спорт и потребление чистой природной воды, это направление полностью соответствует его личному бренду и философии.

Ожидается, что запуск нового бренда обеспечит Роналду успешное продвижение на крупной бизнес-арене и в период после завершения футбольной карьеры.