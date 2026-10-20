Наши велосипедисты завоевали золотую и серебряную медали на Пара Азиатских играх
В копилку делегации Узбекистана записаны очередные яркие победы на летних Пара Азиатских играх 2026 года, принимающими городами которых стали японские Айти и Нагоя.
По сообщению пресс-службы Национального паралимпийского комитета Узбекистана, в финальных состязаниях по паравелоспорту на треке наши соотечественники заняли две высшие ступени пьедестала почета, оформив настоящий триумф.
Узбекское дерби в финале: абсолютное превосходство Явкочева и Абдуллаева
Финальные заезды в индивидуальной гонке преследования на 4000 метров среди мужчин в классе К5 прошли в упорной борьбе:
Золотой финиш: Наш искушенный спортсмен Боймурод Явкочев показал в финале потрясающую скорость и выносливость, первым добравшись до финиша и завоевав золотую медаль Пара Азиатских игр;
Серебряный успех: Еще один наш талантливый представитель Азимбек Абдуллаев пересек финишную черту вторым и пополнил копилку нашей делегации ценной серебряной медалью;
Обладатель бронзы: Тройку сильнейших в данной дисциплине замкнул представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), удостоившийся бронзовой медали.
Триумфальное шествие делегации Узбекистана
Наша национальная сборная продолжает демонстрировать свой высокий спортивный потенциал на крупных соревнованиях в Айти-Нагое:
Ряды чемпионов пополняются: До этого успеха наших велосипедистов Лолахон Кодирова и Егор Болотов также были признаны непревзойденными в своих направлениях и удостоились звания чемпионов Пара Азиатских игр;
В общекомандном зачете: Завоевываемые в ходе соревнований такие медали одна за другой обеспечивают узбекским паралимпийцам укрепление высоких позиций в общекомандном зачете.
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