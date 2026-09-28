Анвар Анваров завоевал бронзовую медаль Азиатских игр

·50·Спорт
Анвар Анваров завоевал бронзовую медаль Азиатских игр

Узбекская легкая атлетика завоевала очередную медаль на Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026. Выступавший в программе прыжков в длину Анвар Анваров зафиксировал результат 8,06 метра и вошел в число призеров.

Лучшая попытка нашего соотечественника принесла ему бронзовую медаль соревнований.

Лучшая попытка Анварова — 8,06 метра

В соревнованиях по прыжкам в длину член национальной сборной Узбекистана Анвар Анваров продемонстрировал свои возможности.

Наш спортсмен довел свой лучший результат на турнире до 8,06 метра. Данный показатель оказался достаточным для завоевания бронзовой медали по итогам финальных результатов.

Таким образом, Анвар Анваров принес узбекской делегации еще одну медаль на Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026.

Копилка медалей делегации Узбекистана пополняется

Бронза Анварова стала очередной наградой представителей нашей страны в легкой атлетике.

На Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026 спортсмены Узбекистана продолжают борьбу за медали в различных видах спорта. От наших соотечественников высоких результатов ждут и в легкой атлетике.

А бронзовая медаль Анвара Анварова была отмечена как очередная радостная весть в этом направлении.

Об Анваре Анварове

Анвар Анваров выступает в составе национальной сборной Узбекистана в программе прыжков в длину в легкой атлетике.

Айчи-Нагоя-2026 стала одним из важных стартов в его карьере на Азиатских играх. Наш спортсмен с результатом 8,06 метра вошел в тройку сильнейших и завоевал бронзовую медаль для делегации Узбекистана.

Айчи-Нагоя-2026

Азиатские игры Айчи-Нагоя-2026 проводятся в префектуре Айчи и городе Нагоя в Японии.

В этих Азиатских играх, являющихся одним из крупнейших спортивных соревнований континента, широким составом участвует и делегация Узбекистана.

А результат Анварова в прыжках в длину на 8,06 метра стал еще одним призовым достижением для легкой атлетики Узбекистана.

Один прыжок — одна медаль. Анвар Анваров вновь поднял флаг Узбекистана в Айчи-Нагое на пьедестал почета.

Анвар АнваровАзиатские игры Айчи-Нагоя 2026Прыжки в длинуСпортсмены Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Золотая медаль казахстанской спортсменки на Азиатских играх аннулирована из-за обувиЗолотая медаль казахстанской спортсменки на Азиатских играх аннулирована из-за обувиСегодня 17:10Анвар Анваров на одной арене с сильнейшими прыгунами мираАнвар Анваров на одной арене с сильнейшими прыгунами мира11 сентября 11:08Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на турнире в БудапештеАнвар Анваров завоевал серебряную медаль на турнире в Будапеште15 июля 23:43Драма четвертого дня и 4 новые бронзы: Узбекистан опустился на 14-е место на Азиатских играхДрама четвертого дня и 4 новые бронзы: Узбекистан опустился на 14-е место на Азиатских играх23 сентября 19:37Анвар Анваров завоевал золотую медаль на международном турнире в ШвейцарииАнвар Анваров завоевал золотую медаль на международном турнире в Швейцарии16 июня 00:52Анвар Анваров завоевал бронзовую медаль в ШанхаеАнвар Анваров завоевал бронзовую медаль в Шанхае16 мая 18:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»