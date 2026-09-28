Анвар Анваров завоевал бронзовую медаль Азиатских игр

Узбекская легкая атлетика завоевала очередную медаль на Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026. Выступавший в программе прыжков в длину Анвар Анваров зафиксировал результат 8,06 метра и вошел в число призеров.

Лучшая попытка нашего соотечественника принесла ему бронзовую медаль соревнований.

Лучшая попытка Анварова — 8,06 метра

В соревнованиях по прыжкам в длину член национальной сборной Узбекистана Анвар Анваров продемонстрировал свои возможности.

Наш спортсмен довел свой лучший результат на турнире до 8,06 метра. Данный показатель оказался достаточным для завоевания бронзовой медали по итогам финальных результатов.

Таким образом, Анвар Анваров принес узбекской делегации еще одну медаль на Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026.

Копилка медалей делегации Узбекистана пополняется

Бронза Анварова стала очередной наградой представителей нашей страны в легкой атлетике.

На Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026 спортсмены Узбекистана продолжают борьбу за медали в различных видах спорта. От наших соотечественников высоких результатов ждут и в легкой атлетике.

А бронзовая медаль Анвара Анварова была отмечена как очередная радостная весть в этом направлении.

Об Анваре Анварове

Анвар Анваров выступает в составе национальной сборной Узбекистана в программе прыжков в длину в легкой атлетике.

Айчи-Нагоя-2026 стала одним из важных стартов в его карьере на Азиатских играх. Наш спортсмен с результатом 8,06 метра вошел в тройку сильнейших и завоевал бронзовую медаль для делегации Узбекистана.

Айчи-Нагоя-2026

Азиатские игры Айчи-Нагоя-2026 проводятся в префектуре Айчи и городе Нагоя в Японии.

В этих Азиатских играх, являющихся одним из крупнейших спортивных соревнований континента, широким составом участвует и делегация Узбекистана.

А результат Анварова в прыжках в длину на 8,06 метра стал еще одним призовым достижением для легкой атлетики Узбекистана.

Один прыжок — одна медаль. Анвар Анваров вновь поднял флаг Узбекистана в Айчи-Нагое на пьедестал почета.