Узбекистан завоевал медаль и в велотреке: пара стала обладателем бронзы

·24·Спорт
Узбекистан завоевал медаль и в велотреке: пара стала обладателем бронзы

На Азиатских играх Айти–Нагоя-2026 делегация Узбекистана пополнила копилку медалей еще в одном виде спорта. Сегодня, 2 октября, в соревнованиях по велотреку были разыграны медали, и наши соотечественники поднялись на пьедестал почета.

Выступавшие в мужской программе «Мэдисон» Сергей Ростовцев и Никита Цветков набрали 45 очков и завоевали бронзовую медаль.

45 очков в «Мэдисоне» — бронзовая медаль

В мужской программе «Мэдисон» на велотреке развернулась упорная борьба. Защищавшие честь Узбекистана Сергей Ростовцев и Никита Цветков на протяжении соревнований набирали важные очки.

По итогам финальных результатов узбекистанские велосипедисты заняли третье место с 45 очками.

Таким образом, эта пара принесла делегации Узбекистана бронзовую медаль в соревнованиях по велотреку на Азиатских играх Айти–Нагоя-2026.

45 очков оказалось достаточно для представителей Узбекистана, чтобы занять третью ступень пьедестала почета в программе «Мэдисон».

Медаль в копилку Узбекистана и с велотрека

На Айти–Нагоя-2026 узбекистанские спортсмены продолжают борьбу за медали в различных направлениях.

На этот раз очередь дошла до представителей велотрека. Бронзовая медаль Сергея Ростовцева и Никиты Цветкова показала, что география медалей нашей делегации по видам спорта еще больше расширилась.

Программа

Представители Узбекистана

Результат

Мужской «Мэдисон»

Сергей Ростовцев — Никита Цветков

Бронза

Набранные очки

45 очков

3-е место

Узбекистан завоевал медаль и в велотреке: пара стала обладателем бронзы

Наши соотечественники поднялись на пьедестал почета

Таким образом, Узбекистан завершил соревнования по велотреку также с медалью.

Пара Ростовцев и Цветков завершила состязания на третьем месте, добавив в копилку делегации нашей страны еще одну бронзовую медаль.

Поскольку борьба за медали на Азиатских играх Айти–Нагоя-2026 продолжается, представители Узбекистана продолжают демонстрировать свои возможности в каждом виде спорта.

Азиатские игры Айти–Нагоя-2026ВелотрекСергей РостовцевНикита Цветков
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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