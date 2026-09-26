Количество медалей Узбекистана достигло 34: кому досталось очередное серебро?

На проходящих в японском городе Айти-Нагоя Азиатских играх делегация Узбекистана пополнила свою копилку наград еще одним призом. Выступивший в программе микст по гребле на каноэ дуэт в составе Владлена Денисова и Нилуфар Зокировой пересек финишную черту вторым и удостоился серебряной медали.

Этот результат довел общее количество медалей делегации Узбекистана на Айти-Нагоя-2026 до 34.

Денисов и Зокирова — серебряные медалисты в микст-программе

Честь Узбекистана в программе микст по гребле на каноэ защищали Владлен Денисов и Нилуфар Зокирова.

Узбекский дуэт показал достойный результат по ходу соревнований, пересек финишную прямую вторым.

Таким образом, Денисов и Зокирова стали обладателями серебряной медали Азиатских игр в Айти-Нагое.

Владлен Денисов + Нилуфар Зокирова — серебряные призеры микст-программы Айти-Нагоя-2026.

Их результат принес делегации Узбекистана очередную медаль и довел общий счет до 34.

Количество медалей Узбекистана достигло 34

Серебряная медаль Денисова и Зокировой стала для Узбекистана 17-м серебром на Айти-Нагоя-2026.

В настоящее время на счету делегации:

8 золотых медалей;

17 серебряных медалей;

9 бронзовых медалей.

Всего — 34 медали.

Достижение отметки в 17 серебряных медалей показывает, что спортсмены Узбекистана упорно борются на соревнованиях не только за чемпионство, но и за призовые места.

В Айти-Нагое счет медалей продолжает расти

Очередной день Азиатских игр для делегации Узбекистана запомнился несколькими важными результатами.

Ранее Шахриёр Махкамов в одиночной программе по гребле на байдарках на дистанции 500 метров финишировал первым и принес Узбекистану золотую медаль.

Кроме того, Арина Танатмишева завоевала серебряную медаль в одиночной программе на 500 метров. Для этой спортсменки это стало второй серебряной медалью в Айти-Нагое.

Теперь же дуэт Владлена Денисова и Нилуфар Зокировой также пополнил копилку медалей делегации Узбекистана очередным серебром.

Впереди еще борьба за медали

Азиатские игры, принимающим городом которых является Айти-Нагоя, продолжаются. А значит, узбекских спортсменов еще ждут новые старты и борьба за награды.

34 медали — 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых — отражают текущий результат делегации Узбекистана на турнире.

А предстоящие состязания в Айти-Нагое могут еще изменить эти цифры.